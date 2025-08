Red Bull admet avoir été inquiète de voir Verstappen partir chez Mercedes F1

Helmut Marko, conseiller de Red Bull, s’en est pris à Mercedes F1, admettant qu’il a craint Max Verstappen ne revienne sur sa décision de rester au sein de l’équipe.

Malgré le bruit considérable autour du quadruple champion du monde de F1, et après de nombreuses spéculations sur son possible transfert chez Mercedes, il s’est engagé à rester chez Red Bull pour la saison prochaine de manière claire jeudi.

Cela s’explique peut-être par la nullité d’une clause de rupture de son contrat – qui lui aurait permis de déclencher sa libération s’il sortait du top 3 du classement des pilotes avant la trêve estivale – après le Grand Prix de Belgique.

Mais le Néerlandais pourrait revoir sa loyauté envers l’écurie de Milton Keynes si elle ne parvient pas à lui fournir une voiture compétitive lors de la refonte du règlement de la F1 pour 2026.

"Max est un élément essentiel de notre équipe. Il a connu tous ses succès avec Red Bull Racing et, tout au long de sa carrière en Formule 1, il n’a piloté que des monoplaces Red Bull."

"Outre son potentiel de pilote, il est un membre important de notre famille. Max a un contrat jusqu’en 2028, et rien ne s’opposait à sa prolongation."

"Je ne sais pas ce qu’il envisageait personnellement et avec son management. Nous avons eu des craintes. Mais ses déclarations étaient claires : il souhaitait rester, c’était sa priorité, et les conditions sont réunies pour que cela soit le cas en 2026."

"Même si la clause de sortie était entrée en vigueur, personne ne sait à quoi ressemblera la situation en 2026."

"Mercedes se proclame leader du côté de la motorisation, mais rien ne le prouve. Même avec le châssis, nous ne savons pas qui remportera la palme d’or. L’incertitude est grande."

Et Marko en profite pour tacler Mercedes F1 un peu plus...

"En parlant de châssis d’ailleurs... je ne veux pas faire de commentaires extérieurs sur le fonctionnement des autres équipes. Mais leur pilote, Kimi Antonelli, est certes très rapide, mais c’est aussi un très jeune pilote. Curieusement, nous avons discuté brièvement à l’hôtel à Spa, et il a dit qu’il n’avait aucune confiance dans la voiture. Dès qu’il attaque, il n’a plus le contrôle."

"C’est plus une question de mental, et il semble qu’avec sa voiture, comme la nôtre, il est crucial d’être dans la fenêtre de performance. Quand ça marche, c’est beaucoup plus puissant, et bien sûr, un pilote comme Russell y parvient beaucoup plus facilement."

"Tout cela pour dire que Mercedes, Dieu merci, n’a pas le luxe d’une deuxième équipe. Nous en avons une et pour 2026 cela peut s’avérer crucial aussi."

Marko voit Verstappen bien analyser les forces en présence pour 2027

Marko a toutefois reconnu le risque que Verstappen "revoit sa décision" si Red Bull ne parvient pas à se battre aux avant-postes.

"Du point de vue de Max, il est bien plus judicieux de rester, d’analyser la situation et, si nous ne sommes pas compétitifs l’année prochaine, de reconsidérer sa décision. Une telle loyauté est rare, voire exceptionnelle, chez les stars de nos jours."

"Encore une fois, je ne sais pas quelles considérations il a prises avec ses managers mais pour l’instant il reste."