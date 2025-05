Présentation et horaires du Grand Prix de Monaco 2025 de F1

Le Grand Prix de Monaco marquera l’arrivée au tiers de la saison 2025 de F1, puisqu’il s’agit de la huitième course de l’année. Après une deuxième victoire de Max Verstappen et Red Bull à Imola, il sera intéressant de voir la réaction de McLaren.

Mais surtout, il faudra voir ce que réservera la météo. Pour le moment, il semble que la pluie pourrait s’inviter en Principauté vendredi et samedi, ce qui perturberait la préparation du week-end, et notamment la possible utilisation du pneu tendre C6.

Mais surtout, si la course se déroule sur le sec, les pilotes devront tous effectuer deux arrêts aux stands, et utiliser comme d’habitude au moins deux composés pneumatiques. C’est une nouvelle obligation qui pourrait créer du spectacle en offrant davantage de solutions stratégiques.

Le tracé

« C’est comme essayer de faire du vélo dans votre salon ». Cette citation attribuée à Nelson Piquet représente l’immense défi qu’est Monaco. La piste récompense la confiance et la précision, mais n’hésite pas à pénaliser la moindre erreur ou perte de concentration.

Avec 3337 mètres, le tracé le plus court du calendrier, Monaco propose 19 virages dotés de bosses, cambrures et plaques d’égout typiques des rues reconverties en circuit.

Virage 1 - Très serré et avec peu de dégagement, le premier virage de Sainte Dévote a été le théâtre de nombreux incidents au fil des années. Les pilotes doivent se surveiller tout en évitant le redoutable mur à l’extérieur. Les bosses et le freinage augmentent le risque de bloquer l’avant.

Virage 4 - Entre Casino (T4) et Mirabeau (T5), la piste bosselée requiert un changement de trajectoire et un crochet sur la droite pour éviter de talonner sur la descente vers Mirabeau.

Virage 9 - Négocié à pleine charge, le tunnel est la partie la plus rapide du circuit. Le contraste entre la lumière naturelle et la lumière artificielle nécessite une fraction de seconde d’adaptation avant de se reproduite à l’envers. Une bonne ligne est capitale avant de freiner à la chicane.

Virage 10 - La sortie du tunnel vers la chicane est l’occasion de nombreux dépassements « aux freins ». C’est une véritable opportunité à saisir pour mettre son adversaire sous pression, mais aussi pour commettre une erreur.

Virage 14 - L’entrée de cette section très rapide forme un pif paf où les vibreurs sont grandement utiles pour gagner quelques millièmes de seconde.

Virage 17 - La Rascasse, du restaurant éponyme, constitue le deuxième tronçon le plus lent du circuit. Les voitures approchent le rail au plus près à l’intérieur. Le freinage et la précision sont essentiels pour conserver la motricité jusqu’à Antony Noghès et la fin du tour.

Virage 19 - La ligne droite des stands. Avec si peu d’occasion de dépassement, une bonne sortie du dernier virage (Antony Noghès) est importante avant de couper la ligne. Pour y parvenir, la traction et la gestion du couple moteur doivent être au point.

Forces en présence

McLaren jouera clairement le rôle d’épouvantail pour cette édition 2025 du Grand Prix de Monaco, où l’équipe de Woking s’était déjà illustrée en 2024, au même niveau qu’une équipe Ferrari qui était alors plus en forme.

Avec les difficultés de Red Bull sur la piste monégasque l’an dernier et dans les virages serrés cette année, et avec le manque de réussite de Mercedes en Principauté depuis 2019, la voie semble tracée pour McLaren.

Mais Monaco reste Monaco, et une surprise n’est jamais à exclure. Il sera aussi intéressant de voir les surprises potentielles que pourraient créer les pilotes Williams, ou encore Pierre Gasly et Isack Hadjar.

Les pronos de la rédac’

Cette saison, nous allons vous proposer nos pronostics pour les Grands Prix dans ces articles de présentation.

— Franck : 1. Piastri, 2. Verstappen, 3. Leclerc

— Emmanuel : 1. Piastri, 2. Norris, 3. Leclerc

— Alexandre : 1. Russell, 2. Piastri, 3. Norris

Les horaires du Grand Prix de Monaco

La particularité du Grand Prix de Monaco cette justement que depuis quelques années, le GP n’a plus de particularité. En effet, les essais traditionnellement disputés le jeudi sont repassés au vendredi, et l’on retrouve des horaires européens classiques.

- Vendredi 23 mai

13h30-14h30 : Essais Libres 1

17h00-18h00 : Essais Libres 2

- Samedi 24 mai

12h30-13h30 : Essais Libres 3

16h00-17h00 : Qualifications

- Dimanche 25 mai

15h00-17h00 : Course

Les vainqueurs du Grand Prix de Monaco