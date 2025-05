Alonso : Verstappen s’amusera plus ailleurs qu’en F1

Fernando Alonso estime que Max Verstappen a de quoi faire une belle carrière en sport automobile après son départ de la F1.

Verstappen a récemment participé à un essai sur le célèbre circuit de la Nordschleife au volant d’une Ferrari GT3 sous le nom de « Franz Hermann ».

Le Néerlandais a depuis longtemps exprimé son intérêt pour l’endurance et a confirmé son intention de participer aux 24 Heures du Nürburgring.

Alonso a évoqué son expérience hors F1 lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de faire quelque chose de similaire après sa retraite.

"J’ai, en quelque sorte, fait ma vie en dehors de la F1 quand j’en avais assez d’être ici et d’être un acteur secondaire. Je n’étais pas vraiment un acteur majeur en 2016, 2017 et 2018. Je voulais essayer quelque chose de différent en dehors de la F1, et j’ai vécu de belles expériences dans d’autres catégories."

Alonso a remporté deux fois les 24 Heures du Mans et le titre WEC avec Toyota. Il a également participé deux fois aux 500 Miles d’Indianapolis, mais n’a pas réussi à se qualifier pour la course en 2019.

Alors que l’Espagnol continue de courir en F1 à l’approche du milieu de la quarantaine, Verstappen est convaincu que sa carrière en F1 sera terminée bien avant.

"Ailleurs, on prend le plaisir de piloter sans tout ce qui fait le poids de la Formule 1, et je suis sûr qu’il s’est bien amusé là-bas."

"Pour moi, ce n’est pas ma priorité pour le moment, mais je ne peux pas dire ce que je ferai à l’avenir. Les courses d’endurance, les courses de 24 heures, sont toujours amusantes. On partage la voiture avec d’autres pilotes, l’esprit d’équipe est très fort et la façon de se lancer dans la course est très stimulante. Et oui, c’est vraiment amusant."

"J’espère qu’il apprécie et qu’il fera quelque chose après la Formule 1, car c’est aussi un pilote et il préfère piloter que de donner des interviews, comme on peut le constater lors de ses séances sur simulateur."

"Je suis sûr qu’il participera à d’autres séries, qu’il s’amusera plus qu’en F1 et nous le regarderons dans ses œuvres."