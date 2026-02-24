Pourquoi Red Bull ne craint plus les problèmes de corrélation pour ses F1

Le directeur technique de Red Bull Racing, Pierre Waché, s’est voulu rassurant quant à l’un des maux récurrents de l’écurie de Milton Keynes : ses problèmes de corrélation entre la soufflerie et les outils numériques (CFD). Selon le Français, ces difficultés historiques ne devraient pas peser sur la compétitivité de l’équipe pour le début de l’ère de la F1 qui s’ouvre cette année.

Ces dernières saisons, le sextuple champion du monde des constructeurs a en effet beaucoup souffert de ces soucis, en grande partie à cause d’une soufflerie vieillissante, nettement plus ancienne que celles utilisées par la concurrence. L’ancien directeur d’équipe Christian Horner la qualifiait d’ailleurs volontiers de "relique de la Guerre froide", un symbole d’infrastructure devenue obsolète pour la Formule 1 moderne.

Sous le précédent cycle réglementaire, Red Bull s’est régulièrement heurtée à un décalage entre les résultats issus de la soufflerie et ceux obtenus par la CFD, conduisant à des évolutions qui ne produisaient pas les gains escomptés en piste. Une situation qui a contribué au recul progressif de l’équipe : après une domination sans partage en 2023, avec Max Verstappen écrasant la concurrence, le Néerlandais a résisté en 2024 avant de céder sa couronne mondiale à Lando Norris l’an dernier, tandis que Red Bull a signé deux troisièmes places consécutives au championnat constructeurs.

Surclassée en matière de développement, notamment par McLaren, Red Bull a déjà perdu son statut de référence. Pourtant, Waché ne s’attend pas à voir ces problèmes de corrélation se reproduire avec la même ampleur, ni cette saison ni à plus long terme.

"L’équipe a beaucoup souffert de la corrélation à la fin du précédent règlement, principalement pour deux raisons."

"La première, c’est que la soufflerie que nous avons est assez ancienne ; c’est la plus vieille du plateau de Formule 1."

"Le deuxième aspect, c’est que lorsque le règlement arrive à un plateau, ce que vous essayez de trouver est très marginal et l’exigence de précision est extrêmement élevée. Dans ce contexte, on peut facilement partir dans la mauvaise direction."

Pour 2026, le contexte sera toutefois très différent.

"Cette année, le règlement est nouveau et la trajectoire de développement est différente. Les données que l’on peut trouver sont plus importantes et le risque est moindre. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucun risque, mais il y en a moins."

Red Bull a préparé l’avenir avec un investissement massif dans une toute nouvelle soufflerie, appelée à remplacer l’actuelle âgée de plus de 70 ans. Le nouvel outil devrait être mis en service plus tard cette année ou au début de 2027.

Waché insiste sur l’ampleur du projet et sur son rôle clé pour éradiquer définitivement les problèmes de corrélation.

"Pour réduire les problèmes de corrélation, pas immédiatement, mais assez rapidement dans le futur, l’équipe a énormément investi dans cette nouvelle soufflerie, avec l’objectif d’avoir la meilleure de tout le plateau."