Aston Martin F1, ce qu’on sait de son hiver cauchemardesque avec Honda

Lorsque l’écurie Aston Martin a abordé l’hiver 2025-2026, peu de personnes dans le paddock imaginaient que l’un des projets les plus ambitieux de l’ère moderne de la Formule 1 basculerait si rapidement dans une spirale de difficultés. Avec l’arrivée massive d’investissements, un nouveau statut d’équipe d’usine et la signature d’un des ingénieurs les plus respectés de l’histoire - Adrian Newey - les attentes étaient élevées.

Mais à l’issue des essais de pré-saison à Bahreïn, c’est une réalité bien différente qui s’est imposée : Aston Martin semble à ce stade l’un des plus sérieux potentiels candidats au fond du classement du plateau 2026.

La saison marquée par un changement profond des règlements techniques était perçue comme une opportunité exceptionnelle. L’équipe avait investi massivement dans des installations de pointe, inauguré une soufflerie ultramoderne et attiré des talents de premier plan. Pourtant, toutes ces promesses se sont heurtées à une succession de problèmes techniques qui ont plombé la préparation du championnat.

La débâcle de l’hiver : un enchaînement de problèmes techniques

Le premier signe que quelque chose n’allait pas s’est manifesté dès le premier rendez-vous de l’année : Aston Martin a été parmi les derniers à faire apparaître sa nouvelle monoplace, l’AMR26, lors du shakedown collectif à Barcelone. Cette absence de roulage, rare pour une écurie aspirant au sommet, a immédiatement suscité des interrogations.

Dès lors, l’équipe semblait être sur la défensive. Les ingénieurs n’ont eu que très peu de données à analyser avant de se lancer dans la suite de la préparation à Sakhir, ce qui a privé les mécaniciens et pilotes d’une assise solide pour entamer les tests.

Lors de la dernière série d’essais de pré-saison, l’AMR26 a accumulé le moins de kilomètres de roulage de toutes les 11 équipes présentes, levant ainsi le premier grand drapeau rouge sur un avenir potentiellement compétitif de la monoplace.

Les problèmes ont été multiples : une anomalie de données détectée lors des premières journées a déjà réduit le temps de piste du Canadien Lance Stroll. Le lendemain, un arrêt complet de l’AMR26 sur la piste a nécessité l’intervention des commissaires, et la frustration des pilotes s’est accrue au fil des sessions.

Une défaillance électrique liée à la batterie du nouveau groupe propulseur Honda a encore limité les sorties en piste, les ingénieurs préférant travailler sur banc d’essai plutôt que prendre des risques inutiles sur la piste.

À la toute fin des essais, Aston Martin n’a réussi à aligner que quelques tours très fragmentés, l’équipe restant souvent bloquée dans son garage à cause d’un manque criant de pièces détachées pour les moteurs Honda. Et probablement pour garder les dernières batteries disponibles pour Melbourne.

Les chiffres sont sans appel : sur six jours d’essais, Aston Martin n’a signé qu’un petit nombre de tours, loin derrière les voitures les plus actives sur la piste. Cette absence de roulage a rendu impossible toute simulation fiable avant la première ronde du championnat à Melbourne.

Le moteur Honda : un retour douloureux... inacceptable

Si Aston Martin a attiré l’attention sur elle pour cette saison, c’est avant tout pour son partenariat exclusif avec Honda, le constructeur japonais revenu en Formule 1 après avoir quitté le sport quelques années plus tôt. La logique de ce rapprochement était simple : profiter de l’expertise d’un moteur champion du monde (celui qui avait propulsé Max Verstappen vers quatre titres consécutifs) pour atteindre de nouveaux sommets.

Pourtant, cette ressource au départ perçue comme un avantage stratégique s’est transformée en l’un des principaux facteurs de blocage. Selon les dernières informations de paddock, le groupe propulseur Honda serait plus lourd (jusqu’à +15 kg) et clairement en déficit de puissance comparé aux moteurs Mercedes et Ferrari... et même les deux nouveaux motoristes, Red Bull et Audi.

Pire, le moteur ne serait pas capable d’atteindre le seuil minimum de récupération de 250 kwh (maximum à 350) sans se mettre en sécurité. Ce qui coûte plusieurs dizaines de km/h de vitesse en ligne droite. Le tout en surchauffant énormément... mais cela est peut-être aussi lié au packaging extrême conçu pour l’AMR26.

Honda avait conservé une équipe très réduite à Sakura, et la reconstruction de son département F1 n’a visiblement pas permis de combler le retard technique vis-à-vis de ses concurrents. Certains ingénieurs qui officiaient en Europe y sont restés et sont partis vers d’autres équipes. Mais la plupart des ingénieurs qui travaillaient à Sakura, au Japon, sur l’ancien moteur F1, y sont toujours. Ce qui rend le début de ce projet inacceptable pour Newey, qui a envoyé Andy Cowell au Japon pour plusieurs mois pour déployer au plus vite des solutions.

Cette situation rappelle étrangement le douloureux épisode vécu entre McLaren et Honda en 2015, lorsqu’un partenariat prometteur s’était transformé en débâcle mécanique sur plusieurs saisons.

Plus que l’absence de performance pure, c’est la combinaison de manque de puissance, de fiabilité incertaine et de retrait précoce des essais qui inquiète le plus les observateurs. La monoplace a été incapable d’exécuter un programme complet de tests, et chaque abandon technique a significativement réduit le temps d’analyse et d’ajustement.

L’AMR26 : un design trop extrême ?

On ne peut évoquer les problèmes d’Aston Martin sans parler de la voiture elle-même. L’AMR26 était attendue avec impatience tant sa conception signée Newey promettait innovation et performance. Mais la réalité a rapidement montré que ces concepts novateurs sont aujourd’hui confrontés à une dure réalité physique : ils ne fonctionnent pas comme prévu.

Adrian Newey n’est pas un ingénieur ordinaire. Ses concepts ont dominé la Formule 1 pendant des décennies, mais cette transition vers Aston Martin a été marquée par des compromis et des délais. Le concept aérodynamique extrêmement agressif n’a pas fourni les gains d’appui escomptés à cette heure, même si le package vu aux essais sera normalement totalement changé pour Melbourne.

Certaines sources évoquent des déficits d’adhérence et de bonne gestion thermique du moteur et de ses périphériques, qui nuisent tant à la performance en ligne droite qu’en virage. Et bien sûr, le développement tardif de la voiture, lancé seulement en avril 2025 quand Newey est arrivé, a réduit le temps disponible pour valider les idées les unes après les autres, autant à l’usine qu’en piste.

On n’oubliera pas de mentionner également la boîte de vitesses, conçue en interne pour la première fois, et qui a été victime de plusieurs problèmes de fiabilité et de fonctionnement. Casses, mauvaises sélections de rapports, mises en sécurité, blocages du train arrière. La responsabilité revient là totalement à l’équipe présente à Silverstone, pas à Honda.

Pour la première fois depuis des années, même Newey se retrouve confronté à des difficultés pour lesquelles aucune solution miracle ne semble immédiate. Oui, le moteur Honda est au cœur de ces difficultés. Il accumule retard sur retard, tant sur la puissance que la fiabilité. Cette situation compromet non seulement les performances, mais empêche surtout l’équipe de valider d’autres éléments du package. Un moteur peu fiable, c’est également moins de tours, donc moins de données à analyser, ce qui ralentit toute amélioration potentielle.

Il n’en reste pas moins que Newey a accepté de reprendre la direction totale de l’équipe, il doit donc assumer les responsabilités même si la plupart de ces échecs techniques ont trouvé leur origine sous la direction d’Andy Cowell. Rien ne dit qu’il ne le fait pas mais force est de constater qu’il n’a pas dit un seul mot depuis la fin des essais privés. Seuls les pilotes, Mike Krack ou encore Pedro de la Rosa ont été envoyés au front, devant les médias, pour s’expliquer. Léger, trop léger...

On peut donc espérer que Newey s’exprimera au moins lors d’une longue interview fournie par l’équipe, comme Aston Martin F1 l’a fait quelques fois depuis son arrivée en avril dernier. Et on espèrera aussi que cette interview probable fournira aussi de véritables explications sur l’ampleur des difficultés rencontrées et les délais attendus en termes de résolution.

Alonso et Stroll face à l’incertitude

Les deux pilotes d’Aston Martin ont exprimé des sentiments contrastés mais convergents face à cette situation.

À 45 ans, Fernando Alonso demeure une figure emblématique du paddock - deux titres mondiaux et des décennies d’expérience lui confèrent une légitimité qui force le respect. Pourtant, même lui n’a pas pu masquer sa frustration.

Après certaines journées de tests, il a reconnu que le package actuel était loin du compte, tout en affirmant que rien n’était impossible à résoudre. Malgré une confiance intacte dans le potentiel de l’équipe et des installations, l’Espagnol sait que le manque de données accumulées en essais va se payer cher lors du début de saison.

Sa déclaration prudente, oscillant entre optimisme mesuré et réalisme brutal, incarne parfaitement l’impasse actuelle : le potentiel est bien là, mais la concrétisation tardera à venir. Trop tard pour lui, qui arrive en fin de carrière ?

Le fils du propriétaire, Lance Stroll, a lui aussi été franc. A Bahreïn, il a déclaré que l’AMR26 était jusqu’à quatre secondes plus lente par tour que les voitures les plus rapides, un écart colossal à ce niveau de compétition. Un écart bien constaté lors des trop rares longs relais que l’AMR26 a été capable de faire.

L’absence de temps de roulage et la frustration croissante ont été perceptibles dans les réactions du Canadien, son langage corporel. Mais comme Alonso, il est resté professionnel malgré les circonstances, refusant d’accabler directement la monoplace ou son moteur.

Quel est le niveau de déception des pilotes ? Difficile à quantifier pour le moment mais il est certainement très réel. L’arrivée de Newey a créé des attentes énormes pour Alonso et Stroll. L’équipe a accumulé beaucoup de paris gagnants sur le papier : personnel de haut niveau, usine moderne, motoriste prestigieux. Mais la réalité de la F1 est que les systèmes doivent fonctionner ensemble, et non pas seulement coexister côte à côte. La coordination entre le département technique en Angleterre et les ingénieurs Honda au Japon n’a apparemment pas atteint le niveau nécessaire pour extraire rapidement une bonne intégration de l’ensemble.

Des mois de galère en vue... mais combien ?

Avec la saison 2026 qui démarre déjà début mars au Grand Prix d’Australie, les conséquences immédiates sont claires : sans progrès spectaculaire d’ici là, Aston Martin pourrait se retrouver en queue de peloton lors des premières courses - un scénario inimaginable il y a quelques mois.

Le Big Four (Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren) semble déjà solidement installé dans le top 4 du classement côté performances. Aston Martin, longtemps perçue comme l’outsider le plus sérieux pour bousculer cet ordre, est à présent menacée de perdre durablement sa place au profit d’autres équipes du peloton. Mais pour combien de mois ? On se doute bien que du côté de Honda, on ne peut sortir une solution en quelques semaines, d’autant plus que le développement est encadré par l’ADUO. Un point ne pourra être fait qu’après les 6 premières courses !

Aston Martin F1 peut-elle encore transformer sa débâcle de pré-saison en une renaissance compétitive avant la mi-saison ? Honda pourrait résoudre le plus gros de ses problèmes moteurs avec des mises à jour prévues dans les mois suivant Melbourne. Au moins en termes de fiabilité et de fonctionnement. En termes de performances, cela reste à voir.

Ce que l’on avait imaginé comme une marche vers les sommets s’est transformé en un hiver de doutes et de remises en question. Aston Martin, quelques mois seulement après avoir affiché des ambitions démesurées, est aujourd’hui contrainte de repenser sa stratégie. Le moteur Honda, autrefois présenté comme une force, est devenu un obstacle majeur. L’AMR26, malgré le génie supposé de son concepteur, peine à convertir le potentiel en performance.

Pour les fans, les passionnés de F1 et les observateurs, la situation offre un spectacle aussi fascinant qu’inquiétant : une équipe promise aux sommets qui doit affronter une course non prévue, contre le temps, et qui s’ouvre avant l’Australie. Aston Martin F1 ne peut plus se permettre de perdre une seule seconde de plus.