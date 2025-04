Piastri se dit certain de pouvoir battre Norris pour le titre

Oscar Piastri est confiant dans sa capacité à viser le titre en 2025.

L’idée générale est que Lando Norris, actuel leader du championnat, est le leader de l’équipe McLaren, mais c’est Piastri qui s’est le plus illustré lors de la dernière course en Chine.

Norris estime que « seule Ferrari » dispose d’un duo aussi « équilibré » en termes de talents, même si des équipes plus partiales comme Red Bull peuvent en bénéficier, car un coéquipier ne prend pas de points à Max Verstappen au classement des pilotes.

"Notre système finira toujours par l’emporter," a déclaré Norris, "même face au meilleur pilote du plateau."

Le directeur de l’équipe, Andrea Stella, est du même avis : "Lando et Oscar s’enrichissent mutuellement et s’épanouissent davantage que s’ils pilotaient seuls."

On pense que le manager Mark Webber a habilement négocié le contrat de Piastri pour qu’il bénéficie d’un statut de numéro 1 à égalité, rendant parfois difficile l’imposition des fameuses « règles Papaya » chez McLaren.

Piastri a récemment prolongé son contrat à long terme, malgré l’intérêt manifesté précédemment par Red Bull. Dans la dernière émission « Drive To Survive », Christian Horner n’a pas hésité à répondre « Oscar » lorsqu’on lui a demandé quel pilote McLaren il choisirait s’il devait choisir entre Piastri et Norris.

"Pour moi, les autres équipes n’ont jamais vraiment été envisagées," a répondu Piastri quand il a été interrogé sur sa prolongation de contrat avec McLaren.

"McLaren, d’abord du point de vue de la voiture, mais aussi de l’environnement de l’équipe, est l’endroit où je veux être. Beaucoup de gens voudraient être ici. Je suis confiant de pouvoir gagner avec cette équipe."

Mais est-il sûr de pouvoir surpasser Norris ?

"Si je n’avais pas eu confiance en cela, je n’aurais peut-être pas signé ce long contrat. J’en suis certain."

Le risque pour McLaren, cependant, est de voir se reproduire le genre d’hostilité entre coéquipiers qui fait la renommée de l’équipe, à la manière de Fernando Alonso contre Lewis Hamilton, ou d’Ayrton Senna contre Alain Prost.

"Je suis conscient qu’un conflit pourrait survenir si nous ne faisons pas attention," admet le PDG Zak Brown.

"Cela dépend beaucoup de la personnalité des pilotes. Nous avons la chance d’avoir deux lions dans la cage, mais ils s’entendent bien."

"McLaren a tiré les leçons de l’affrontement Senna-Prost en particulier, la transparence sera essentielle pour résoudre les litiges ou les soupçons."

"C’est pourquoi nous impliquons toujours nos pilotes dans nos activités marketing, jouons au golf ensemble et dînons ensemble le soir."

Aujourd’hui, l’Australien, pragmatique, se rend au Japon en tant que dernier vainqueur en date mais il est derrière Norris, leader du championnat, mais aussi Max Verstappen et même George Russell.

"J’apprécie d’être dans cette position d’attente. Je paye mon mauvais Grand Prix en Australie."

"Je ne suis certainement pas dans ce sport juste pour faire de la figuration. Je suis ici parce que je veux devenir champion du monde. Ces deux dernières saisons, je me suis prouvé, plus que quiconque, que j’en avais les moyens. Je ne pense pas être au sommet de mes capacités, mais je fais de mon mieux pour y parvenir le plus rapidement possible."

"Je sais que mes meilleurs week-ends sont suffisants pour battre les meilleurs."