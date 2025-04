Villeneuve : C’est Ferrari qui a mal lancé sa saison, pas Hamilton

Jacques Villeneuve n’est pas un grand amoureux de Lewis Hamilton, tout le monde le sait, mais il a tenu à défendre le début de saison mitigé du Britannique en insistant sur le fait que Ferrari était responsable des difficultés actuelles de l’équipe.

A part la victoire au Sprint F1 en Chine, il faut admettre que les résultats ont été décevants lors des deux premiers Grands Prix, autant lors des essais que des qualifications.

"Il a remporté une course sprint. Il a pris un excellent départ. Lewis a décroché la pole position lors d’une course sprint, ce qui est vraiment très bien. C’est plus que ce à quoi on s’attendait lors des deux premières courses."

"Son samedi en Chine a été incroyable, car ce n’était pas la meilleure voiture, ni une voiture gagnante, et il était vraiment dans le coup. Il a maximisé sa pole position et a contrôlé cette course sprint."

"D’après ce que j’ai entendu, Ferrari a ensuite apporté quelques modifications pour la course, et ce n’était tout simplement pas aussi bien, et ils ont été disqualifiés. C’est plus un mauvais début de saison pour Ferrari que pour Lewis."

Les deux pilotes Ferrari ont été disqualifiés en Chine pour des raisons différentes. Ferrari a reconnu des erreurs. De quoi tirer à boulet rouge sur la Scuderia ?

"Ça arrive d’être sous le poids. C’est arrivé à Mercedes F1 l’an dernier avec George Russell. Un kilo, c’est dur, mais c’est le règlement et ils auraient dû tenir compte de l’usure des pneus."

"Personne n’avait testé les pneus durs. Lewis en a monté un en plus. Il a effectué deux arrêts, l’un des seuls pilotes à le faire, et le poids n’était pas insuffisant. Pour Leclerc, qui a ensuite continué à rouler avec les mêmes vieux pneus, il a fini par utiliser plus de gomme que prévu."

"Ils auraient pu y penser, les autres (à part Alpine avec Gasly, ndlr) y ont pensé, mais c’est aussi pour cela que les pilotes roulent sur la partie sale de la piste lors du tour de ralentissement afin de récupérer de la gomme et de la ramener sur la voiture. Peut-être n’ont-ils pas récupéré suffisamment de gomme."

Si la disqualification de Leclerc était une erreur de jugement simple, mais très coûteuse, celle d’Hamilton était tout le contraire. Villeneuve s’est interrogé sur la cause de la disqualification du quadragénaire et s’est demandé comment Ferrari n’avait pas été consciente du risque d’usure excessive du plancher avant la course.

"Les F1 passent toute la course à toucher le sol, donc le fait que le patin ait été réduit de 0,5 mm, ça parait peu comme ça mais c’est énorme en fait. Il y a vraiment quelque chose d’étrange avec les réglages. C’est vraiment difficile à comprendre, c’est vraiment étrange. Ils l’auraient constaté lors de la course sprint, donc le changement de réglages qu’ils ont effectué pour cette course n’était pas optimal."

Villeneuve a aussi un petit mot pour la relation entre Hamilton et Leclerc.

"Lewis a déjà gagné une course, je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour la relation ! Cela place Lewis dans une position privilégiée au sein de l’équipe. Il était déjà le plus grand nom, la plus grande star, et maintenant c’est lui qui a offert une victoire à Ferrari (au Sprint) alors que toutes les autres courses ont été catastrophiques."