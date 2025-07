Piastri explique pourquoi il refuse la nouvelle suspension de McLaren F1

Oscar Piastri a expliqué les raisons pour lesquelles il n’utilise toujours pas la nouvelle suspension avant de McLaren F1, apparue lors de la dernière évolution. Selon lui, il s’agit d’une pièce totalement différente avec laquelle il se sent moins bien, et il préfère garder celle qui lui apporte davantage de sûreté.

"Je ne l’ai encore jamais utilisée" a-t-il déclaré. "Pour moi, il ne s’agit pas d’une mise à niveau. C’est juste quelque chose de différent. Certaines choses sont potentiellement un peu meilleures, d’autres un peu moins bonnes."

"Il y a des choses qui sont un peu moins bonnes. S’il n’y avait que des avantages, je le mettrais sans poser de questions. Mais en ce qui me concerne, je n’ai pas vraiment été confronté à ce genre de feeling particulier."

"L’année s’est plutôt bien déroulée, donc je préfère garder la voiture constante et me préoccuper de la façon dont nous tirons le meilleur parti des réglages et des autres améliorations dont nous disposons, plutôt que de ce changement de suspension."

Ayant beaucoup roulé en Grande-Bretagne en monoplace, il connait bien Silverstone et révèle que c’est un de ses circuits préférés : "Je pense que pour moi, Silverstone est facilement l’un de mes circuits préférés de l’année. Je dis toujours que Spa est mon préféré, mais ici, c’est probablement le deuxième ou le troisième."

"Et oui, c’est un circuit où j’ai beaucoup de souvenirs. J’ai couru ici, c’est probablement le circuit sur lequel j’ai le plus couru dans toute ma carrière. Certes, en F4, c’était à peu près la moitié du circuit, enfin c’était le circuit national, donc à peu près quatre virages."

"Je connais donc très bien les quatre virages, mais j’ai pris un peu plus de recul sur les 15 autres. Mais non, c’est un circuit dont j’ai toujours gardé de bons souvenirs. J’ai eu beaucoup de succès ici dans le passé, et c’est juste un circuit sur lequel j’aime conduire, et c’est l’un des meilleurs qui existent. Alors oui, c’est toujours agréable de revenir ici."