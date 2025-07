Officiel : Bearman prend 10 places de pénalité pour son erreur des EL3

Oliver Bearman a été sanctionné par les commissaires du Grand Prix de Grande-Bretagne après une deuxième infraction au drapeau rouge en cinq courses.

Lors de la deuxième séance d’essais du Grand Prix de Monaco, Bearman a écopé d’une pénalité de 10 places pour avoir dépassé la Williams de Carlos Sainz sous drapeau rouge.

Et lors du dernier tour d’essais libres 3 à Silverstone, les drapeaux rouges ont été brandis une deuxième fois lorsque Gabriel Bortoleto a sorti sa Sauber à la sortie du complexe Maggotts/Becketts, brisant sa suspension.

En rentrant aux stands, Bearman a perdu le contrôle de sa Haas F1, percutant une barrière et cassant l’aileron avant. Le Britannique et son équipe ont imputé la faute à des freins trop froids.

Après avoir été reconnu coupable de non-respect d’un drapeau rouge, Bearman a écopé d’une nouvelle pénalité de 10 places et de quatre points sur son permis, portant son total à huit au cours des 12 derniers mois.

Le document des commissaires indique : "La séance a été interrompue par un drapeau rouge à 12h33min57 s. La voiture 87 avait ralenti avant le drapeau rouge et, à l’approche du virage 15, a accéléré fortement pour atteindre son rythme de course et est entrée dans la voie d’entrée des stands à 260 km/h."

"Le pilote a perdu le contrôle de la voiture dans la voie d’entrée des stands et a percuté les barrières. L’article 37.6 (a) du Règlement Sportif de la Formule 1 et l’article 2.5.4.1 (b) de l’Annexe H du Code Sportif International exigent qu’en cas de drapeau rouge, toutes les voitures doivent immédiatement réduire leur vitesse et regagner lentement la voie des stands."

"Il ne fait aucun doute que le pilote de la voiture 87 n’a pas regagné lentement la voie des stands lorsqu’il a accéléré pour simuler l’entrée dans la voie d’entrée des stands en conditions de course."

"En réalité, nous avons examiné un tour précédent en conditions de course normales et avons constaté qu’il était plus rapide dans ce tour, sous drapeau rouge. Pour couronner le tout, il a perdu le contrôle de la voiture et a percuté les barrières alors qu’il roulait à vive allure."

"Le pilote nous a informés qu’il avait mal évalué le fait que ses freins n’étaient pas chauds, car le tour avait été effectué lentement à cause du drapeau rouge."

"Bien que cela ait pu contribuer à l’accident, nous ne l’avons pas considéré comme une circonstance atténuante. Nous l’avons donc pénalisé, conformément aux règles de pénalité, d’une rétrogradation de 10 places sur la grille et de 4 points de pénalité."