Piastri a fait ‘un de ses meilleurs week-ends’ en F1, McLaren de retour ?

Oscar Piastri a pris son premier départ de 2026 en Grand Prix à Suzuka… et quel départ ! Le pilote McLaren F1 a immédiatement viré en tête, effaçant la Mercedes F1 d’Andrea Kimi Antonelli et résistant à la Ferrari de Charles Leclerc.

Pour autant, l’Australien, 2e final de l’épreuve, relativisait la performance de son pourtant excellent élan.

« J’ai trouvé que c’était bien, mais je ne pensais pas que c’était super spécial. Vous savez, j’ai vu Kimi patiner tout de suite et je n’ai pas vraiment vu ce que faisait George, et puis évidemment le fait de devoir contourner Kimi a fait que le reste de mon départ a été un peu compromis. Mais oui, c’était suffisant pour prendre la tête, ce qui était génial. Alors oui, c’était clairement l’un de nos points forts. »

Suzuka réussit à Oscar Piastri, puisqu’il est monté sur le podium trois fois ces trois dernières années. Comment expliquer que la McLaren F1 ait été finalement la 2e force du plateau au Japon, alors qu’elle semblait en retrait en performance pure jusqu’ici ?

« Ce week-end, nous avons simplement fait du très bon travail pour optimiser ce que nous avions. Dès les essais, nous étions dans une bonne fenêtre de fonctionnement avec la voiture en EL2 et nous avons réussi à la remettre dans cette fenêtre pour les qualifications. »

« Nous avions une très bonne compréhension de ce que nous voulions de l’unité de puissance et de la façon dont nous devions en quelque sorte la régler pour le niveau d’adhérence des qualifications. Et nous avons beaucoup travaillé sur les départs. Je trouve que nos départs lors des séances d’essais étaient vraiment solides, et puis oui, je pense que le rythme a probablement été une bonne surprise. »

« Avoir de l’air propre a sans doute beaucoup aidé au début, mais nous avons fait du bon travail et j’ai pu creuser un petit écart sur George juste avant les arrêts aux stands. Et oui, la stratégie était bonne aussi. Donc, je crois que nous avons tout simplement tout réussi. Malheureusement, ce n’était pas tout à fait suffisant pour la victoire, mais un résultat comme celui-ci vaut une victoire pour nous. »

C’est la question à 1000 euros : sans une voiture de sécurité au timing malheureux, qui lui a fait perdre la tête de course, Oscar Piastri aurait-il pu l’emporter ? Il semblait le penser, selon une communication radio qu’il a fait passer à son équipe avant les arrêts aux stands…

« J’aurais adoré voir comment cela se serait déroulé. Je pense que je dois revoir la course pour voir si Kimi était plus rapide que George ou s’il avait un rythme similaire. S’il avait eu le même rythme que George, alors ça aurait été un après-midi assez stressant parce que je les aurais probablement eus tous les deux collés à ma boîte de vitesses. Mais oui, je veux dire, une fois que Kimi a eu de l’air propre, il était manifestement beaucoup plus rapide que moi. Donc, je ne suis pas sûr que nous aurions gagné la course, mais j’aurais certainement adoré le découvrir. »

Mercedes F1 serait donc prenable selon Oscar Piastri ?

« Oui. Nous savons d’après l’année dernière, que même lorsque vous avez la meilleure voiture, vous devez toujours l’exploiter à un niveau incroyablement élevé. Et je trouve que de notre côté, nous avons fait du très bon travail à ce niveau-là. Mais c’est intéressant de voir que lorsque quelqu’un d’autre a la voiture la plus rapide, ce n’est pas si simple. »

« Et oui, le fait que j’aie pu garder George derrière moi pendant si longtemps était vraiment encourageant. Mais nous ne nous faisons aucune illusion. Nous avons tout bien fait ce week-end et nous avons quand même été battus de 15 secondes, nous avons donc un écart assez important à combler. Je suis convaincu que nous pouvons y arriver, mais oui, il nous reste du travail à faire. »

« Le fait de pouvoir garder George derrière a été une grande surprise. Une fois qu’il est repassé en deuxième position, j’ai cru qu’il allait me doubler en un demi-tour environ, que j’allais me contenter de la deuxième place et attendre que Kimi fasse de même. Mais le fait que nous ayons pu être si proches des Mercedes et en battre une, c’était une surprise beaucoup plus agréable. »

C’est peut-être l’écart avec Ferrari qui a été le plus positif selon Oscar Piastri.

« Nous sentions que nous pouvions peut-être rester devant Ferrari. En repensant aux qualifications, il y a manifestement eu un problème avec le déploiement d’énergie pour Charles et Lewis, donc je pense que l’écart que j’avais en qualifications était un peu flatteur. Et oui, nous pensions que ce serait un défi. Pour être honnête, Charles et moi avions un rythme très similaire pendant la majeure partie de la course. C’était à peu près ce à quoi nous nous attendions. »

Oscar Piastri n’y va pas de main morte ensuite, en estimant que ce week-end à Suzuka était tout simplement l’un de ses meilleurs en carrière.

« Ce week-end a probablement été l’un de mes meilleurs week-ends en F1. J’ai eu l’impression d’être tout de suite dans le rythme lors des essais et des qualifications. Je trouve que nous avons fait un très bon travail pour mettre la voiture dans une fenêtre qui me convenait dès vendredi. J’ai eu le sentiment de bien piloter en qualifications. »

« En course, oui, il n’y a rien de plus que nous aurions pu faire. Nous avons pris un bon départ, le rythme était bon. J’ai eu l’impression d’être stratégique ou intelligent dans la façon dont j’ai utilisé le boost et géré cet aspect de la course. Notre stratégie était bonne, vous savez, nous n’avons pas craqué trop tôt. Évidemment, la voiture de sécurité était dommage, mais pour ce qui est des week-ends de course, je pense que nous n’aurions pas pu faire mieux que ça. »

McLaren F1 a donc beaucoup d’espoirs à retirer de ce Grand Prix au Japon, surtout que l’équipe a traditionnellement été très bonne dans le développement en cours d’année…

« Alors oui, pour ma part, je suis très heureux de la performance que j’ai réalisée, très heureux de la performance de toute l’équipe. Il est clair que nous avons encore, premièrement, de la performance à trouver, mais le week-end a aussi été très haché de l’autre côté du garage pour Lando avec tous ses problèmes, et il est clair que le début de saison n’a pas été facile pour nous au niveau de la fiabilité, donc nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais oui, nous avons montré que si nous optimisons tout ce que nous pouvons, alors nous pouvons causer quelques maux de tête. »