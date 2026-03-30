Russell déplore ’endurer la souffrance’ d’une accumulation de problèmes

George Russell s’est montré frustré de son début de saison, et notamment des courses en Chine et au Japon, où il a rencontré des difficultés liées à des problèmes sur la monoplace. Le pilote Mercedes F1 s’agace de voir les problèmes s’accumuler de son côté, même s’il essaie de ne pas s’inquiéter outre-mesure.

A Suzuka, le Britannique a lutté avec sa W17 en qualifications, ce qui contrastait radicalement avec le comportement de la monoplace durant les essais libres. Russell a dû se contenter de la deuxième place sur la grille, derrière Andrea Kimi Antonelli.

La situation était similaire quinze jours plus tôt en Chine, où Russell semblait être le plus fort des deux pilotes Mercedes jusqu’à ce qu’un pépin technique ne le contraigne à s’arrêter en piste au début de la Q3. Un unique tour lancé en fin de séance lui avait permis de sauver la deuxième place, là encore derrière Antonelli, qui a enchaîné deux victoires.

"J’ai juste l’impression qu’en ce moment, sur ces deux derniers week-ends, chaque problème que nous rencontrons tombe de mon côté, et c’est moi qui dois endurer cette souffrance. C’est simplement comme ça que les choses se sont goupillées, vraiment. Je ne peux pas vous en dire plus" a déclaré Russell.

"Parfois, certains ont des problèmes en essais libres. De notre côté, nous n’avons pas eu un seul souci en essais de toute la saison. Mes problèmes sont survenus en qualifications. Lando [Norris] n’a pas eu de problèmes en qualifications, il a eu tous ses soucis en essais libres."

"C’est donc juste une question de chance avec ces nouvelles voitures. Mais nous n’en sommes qu’à la troisième course sur 22, je ne suis pas du tout inquiet. L’année est longue. Je sais que nous avons ce qu’il faut pour rebondir et ne pas broyer du noir."

"Il est clair, au vu de ce week-end, que nos concurrents commencent à bien mieux optimiser leurs voitures. Nous avons connu un excellent début de saison, mais nos rivaux sont sur nos talons, comme nous l’avons vu aujourd’hui."

"La pause à venir dans le calendrier donnera aussi à chacun l’opportunité de développer davantage la voiture, nous savons donc qu’une fois de retour en piste à Miami, nous aurons une véritable bataille à livrer devant nous."

La stratégie n’a pas non plus été de son côté, car un arrêt en réaction à ceux de pilotes derrière lui l’a conduit à passer par les stands juste avant une Safety Car, contrairement à son équipier : "Je ne sais pas vraiment pourquoi je me suis arrêté à ce moment-là. Je pense que c’était parce que Charles [Leclerc] arrivait fort."

"Mais que voulez-vous y faire ? C’est de la chance pure. Si cela s’était produit un tour plus tard, nous aurions gagné la course. S’il n’y avait pas eu d’accident, nous aurions peut-être regretté de ne pas nous être arrêtés à ce moment-là. En course, parfois ça tourne pour vous, parfois ça tourne contre vous."

"Cela a changé la physionomie de la course et malheureusement, après avoir pris le restart en troisième position, nous avons perdu deux places supplémentaires, d’abord en atteignant la limite de récupération d’énergie, puis à cause d’un super clipping inattendu. C’était assez frustrant, mais c’est ainsi que la course se déroule parfois."

Enfin Russell ne pense pas voir l’élan basculer en faveur de l’autre côté du garage, chez Kimi Antonelli.

"Non, pas du tout. J’ai disputé trois courses en 22, et un tour au Japon aurait suffi pour que la victoire soit à mon avantage, j’en suis convaincu. En Chine, sans ce problème de qualifications, peut-être… J’avais trois dixièmes d’avance lors des qualifications sprint, donc j’aurais peut-être pu faire la pole position et gagner la course."

"C’est comme ça. C’est la course. On entame maintenant une pause de quatre semaines, donc il n’y a pas d’élan à maintenir. On va se ressourcer et repartir pour une nouvelle course."