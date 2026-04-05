’Personne ne voulait abandonner’ : Mekies révèle l’état d’esprit de Red Bull

Quelques jours après les aveux de Red Bull Racing sur le prix à payer pour avoir privilégié la fin de saison 2025 au détriment de la préparation 2026, de nouveaux éclairages viennent préciser les coulisses de ce choix stratégique.

Laurent Mekies a en effet détaillé l’état d’esprit qui régnait alors à Milton Keynes, révélant une équipe déterminée à ne rien lâcher malgré les risques.

Dans l’article initial publié sur Nextgen-Auto, Red Bull reconnaissait avoir fait un pari qui a coûté cher, celui de poursuivre le développement de sa monoplace 2025 pour tenter d’en corriger les faiblesses, au lieu de basculer rapidement ses ressources vers le projet 2026 et sa nouvelle réglementation. Un choix aujourd’hui assumé mais qui pèse sur la compétitivité actuelle.

Pour Mekies, ce virage opéré en cours de saison dernière a toutefois eu un mérite fondamental : ressouder une équipe mise sous pression par un début d’exercice compliqué.

"Cela m’a rendu très heureux pour les femmes et les hommes de l’équipe, parce qu’ils avaient connu un début de saison très difficile l’an dernier," explique le Français. "La voiture ne performait pas au niveau attendu. La pression était forte."

Dans ce contexte, tous les signaux semblaient pourtant pousser vers un abandon anticipé du projet 2025.

"Vous arrivez au milieu de la saison, vous avez un nouveau patron. Avec les nouvelles règles de 2026, les nouveaux projets de groupe propulseur, il y avait toutes les raisons du monde de dire : ’Bon, vous savez quoi, tournons la page. 2025 n’a pas fonctionné, concentrons-nous sur 2026’. Vous auriez été fou de faire autrement."

"Et la vérité, c’est que personne ne voulait faire ça. Personne ne voulait tourner la page. Tout le monde voulait comprendre cette voiture 2025, comprendre ce qui n’avait pas fonctionné au niveau attendu, et redresser la situation."

Un choix assumé, malgré les conséquences anticipées déjà reconnues.

"Oui, ils savaient qu’il y aurait un prix à payer plus tard, mais c’est dire à quel point l’esprit combatif de l’équipe est profond."

Ce refus d’abandonner s’est traduit par une prise de risques importante sur le plan technique, avec un développement agressif en cours de saison pour tenter de corriger les failles de la monoplace.

"Ils ont tous fourni un effort supplémentaire pour comprendre ce qui nous limitait, pour apporter des évolutions et des solutions afin de corriger nos problèmes, en prenant énormément de risques."

Une approche qui explique aussi l’irrégularité des résultats en seconde partie de saison, malgré les succès engrangés par Max Verstappen, auteur de six victoires sur les neuf derniers Grands Prix.

"Cela n’a pas été une deuxième partie de saison fluide. Nous avons eu de nombreuses victoires, mais aussi des courses extrêmement douloureuses – vous vous souvenez sûrement de Zandvoort, ou de Budapest, ou peut-être du samedi au Brésil."

Au final, Mekies insiste sur le fait que les succès de Red Bull en 2025 ne doivent rien au hasard, mais bien à une prise de risque collective assumée.

"Tous ces succès sont venus de cet esprit incroyable au sein de l’équipe, qui ne voulait pas abandonner. Ils sont aussi le fruit de cette prise de risques massive dans un laps de temps très court pour inverser la tendance."

Reste désormais à savoir si ce pari, salué pour sa dimension humaine et compétitive à court terme, ne laissera pas des traces profondes à trop long terme dans cette nouvelle ère de la F1.