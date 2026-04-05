Ocon lucide sur son parcours : ’je n’ai pas accompli assez en F1’

Après près d’une décennie passée en Formule 1, Esteban Ocon dresse un bilan lucide de sa carrière. S’il se dit fier de ses accomplissements, le pilote français reconnaît sans détour que son palmarès dans l’élite ne répond pas encore à ses propres attentes.

Vainqueur en Grand Prix et monté à trois autres reprises sur le podium, Ocon estime que cela reste insuffisant au regard de ses standards personnels.

"Je pense qu’il est juste de dire que je suis content de ce que j’ai accompli en termes de podiums et de victoires, et j’en suis fier, mais je n’ai pas accompli assez en F1," a-t-il confié en ce début de saison 2026.

Le Normand, arrivé en Formule 1 en 2016 avec la modeste écurie Manor pour la seconde moitié de saison, s’était pourtant forgé une solide réputation dans les formules de promotion. Soutenu par Mercedes, il avait notamment décroché les titres en Formule 3 européenne et en GP3, s’imposant face à un certain Max Verstappen en F3 en 2014.

Depuis, les trajectoires des deux pilotes ont largement divergé. Tandis que Verstappen s’est hissé au rang de quadruple champion du monde, Ocon peine encore à concrétiser pleinement son potentiel au plus haut niveau.

Son unique succès à ce jour remonte au Grand Prix de Hongrie 2021, remporté sous les couleurs d’Alpine. Un moment fort, mais qui ne suffit pas à combler ses ambitions.

"J’ai gagné dans toutes les catégories où j’ai couru auparavant, à part peut-être en DTM avec seulement une demi-saison, mais du karting à la monoplace, j’ai gagné partout," rappelle-t-il. "Et oui, j’ai remporté une course en F1, mais ce n’est pas suffisant. Sur 180 courses, selon mes standards, c’est décevant pour l’instant."

Un constat sans complaisance, qui n’entame toutefois pas sa détermination. "J’espère que cela changera dans un futur proche, mais je vais travailler dur pour que cela change."

À 29 ans, Esteban Ocon reste convaincu que son histoire en Formule 1 est loin d’être terminée. Et que les chapitres les plus marquants restent encore à écrire.