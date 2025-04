Personne ne sait à quoi ressembleront les dépassements en F1 en 2026

Est-ce que les règles sur les dépassements sont assez claires en F1 ?

Jonathan Wheatley, ancien directeur sportif de Red Bull et nouveau directeur d’équipe de Sauber / Audi F1, admet que la situation n’est toujours pas fluide malgré les clarifications formulées auprès des pilotes suite aux divers incidents impliquant Max Verstappen et Lando Norris en fin de saison dernière.

Fort de son expérience, le Britannique a souligné la nécessité pour les directives de conserver une certaine flexibilité et de pouvoir évoluer au fil du temps, comme ce fut le cas cet hiver et pourrait l’être à nouveau l’année prochaine.

Avec l’arrivée d’une nouvelle ère réglementaire en F1, Wheatley a souligné à quel point les dépassements, et par extension les incidents en piste, pourraient être différents la saison prochaine.

"J’ai eu des conversations avec des pilotes avec lesquels j’ai travaillé et je leur ai dit : ’Écoutez, vous auriez pu lui donner deux centimètres de plus, cela aurait simplifié la tâche des commissaires… Les commissaires doivent décider à partir de là si vous avez laissé la largeur de la voiture, etc."

"J’adore cet aspect du sport, et je pense que la FIA et les pilotes ont travaillé d’arrache-pied sur le type de règles de course qu’ils appliquent actuellement… à condition que nous restions ouverts d’esprit et qu’elles évoluent au rythme des voitures."

"Qui sait à quoi ressembleront les voitures de 2026 ? En tout cas nous ne savons pas à quoi ressembleront les manœuvres de dépassement en 2026."

"Ce que nous savons, c’est que celles d’aujourd’hui sont très différentes de ce qu’elles étaient lorsque nous avions des groupes motopropulseurs plus simples."

"Il faudra donc garder de la flexibilité et ce sera essentiel avec les moteurs 2026 qui ont plusieurs modes de fonctionnement et de récupération d’énergie."