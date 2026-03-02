Permane prépare Racing Bulls au ’plus grand défi’ qu’il ait connu en F1

La saison 2026 de F1 n’a rien de comparable avec tout ce qui a pu se faire avant, notamment parce que la réglementation va totalement changer. Même pour les personnes expérimentées du paddock, à l’image d’Alan Permane, l’ampleur de ces changements n’a rien de comparable.

Le team principal de Racing Bulls confirme que l’obligation de s’adapter et la quantité de choses à revoir sont très différentes de tout ce qu’il a connu depuis son arrivée en catégorie reine à la fin des années 80.

"C’est le plus grand défi que j’ai eu à relever depuis que je suis en F1. Il ne s’agit pas seulement d’un changement de réglementation sur le châssis ou sur le moteur, mais des deux à la fois, ce qui signifie que l’intégration entre le châssis et le moteur est plus forte que jamais" a déclaré Permane, qui n’a pas encore identifié la partie la plus délicate de ces nouvelles monoplaces.

"À ce stade de la saison, nous sommes encore en pleine phase d’apprentissage, il est donc très délicat de se prononcer. Cela dit, la gestion de l’énergie va être un défi majeur, je dirais donc que c’est l’élément le plus difficile jusqu’à présent."

Heureusement, Permane a pu s’habituer à son nouveau rôle de directeur de Racing Bulls : "C’est excellent. J’apprécie énormément ce rôle et j’ai hâte de vivre ma première saison complète en tant que team principal."

Le Britannique a aussi confirmé qu’il y aurait de gros changements sur la VCARB 03, de Melbourne jusqu’à la fin de saison : "Les voitures vont tellement évoluer cette année que ce que nous verrons à Abu Dhabi n’aura que peu de ressemblance avec ce que nous verrons en Australie."

Dès lors, la hiérarchie devrait évoluer et il est difficile de fixer des buts précis : "Je ne souhaite pas fixer d’objectifs spécifiques étant donné qu’il y a énormément d’inconnues, mais nous visons toujours la perfection dans tous les domaines."

Arvid Lindblad va faire ses débuts dans un contexte particulièrement délicat, marqué par ces grands changements, mais cela lui permet de prendre le train de cette nouvelle réglementation en même temps que tous les autres pilotes.

"Il y a beaucoup d’inconnues cette année, il est donc difficile de chiffrer précisément mes attentes. Nous travaillons extrêmement dur en équipe pour nous assurer d’être dans la position la plus solide possible avant d’arriver à Melbourne" a déclaré le Britannique.

"Notre objectif est clairement de nous battre pour les points, mais j’ai encore beaucoup à apprendre, et je me concentre sur le fait de continuer à travailler dur et à m’améliorer chaque week-end."

Le nouvel arrivant en catégorie reine est impatient de découvrir en particulier certaines pistes : "Je suis super impatient de piloter sur des circuits où je ne suis pas encore allé. Suzuka, Austin et São Paulo sont ceux que j’attends avec le plus d’impatience."

Lindblad est convaincu qu’il pourra continuer à s’habituer à la voiture et il y a encore du travail pour ajuster son pilotage. Mais il reconnait aussi que la gestion du moteur a été le plus délicat à aborder cet hiver.

"Je dirais probablement le moteur. C’est le plus gros changement cette année. Même s’il y a moins d’appui aérodynamique et d’adhérence, la manière dont le moteur se comporte est une chose à laquelle je ne suis pas encore habitué. Mon objectif est de le comprendre et de trouver comment en extraire plus de performance."

"Il est encore tôt pour faire un bilan complet car nous sommes au milieu du développement, mais jusqu’à présent, le moteur est performant, rapide et fiable. Un grand bravo à Red Bull et Ford pour tout le travail incroyable qu’ils ont accompli. J’ai vraiment hâte d’arriver à Melbourne et de commencer la course."

Le développement sera crucial, comme le confirme aussi Lindblad : "La Formule 1 est en constante évolution et développement, et je pense que ce sera encore plus vrai cette année. Melbourne sera une base de référence clé pour voir quelles équipes et quels pilotes ont le mieux travaillé durant l’hiver et comment ils ont maximisé les essais."

"Il y a tellement de choses à apprendre à un rythme aussi accéléré que la grille de départ de Melbourne évoluera considérablement au fil de la saison ; les voitures d’Abou Dhabi pourraient être complètement différentes", qui a également hâte de travailler avec Liam Lawson.

"Liam et moi nous connaissons depuis un certain temps car nous avons tous deux fait partie du programme Red Bull, j’ai donc hâte de partager le garage avec lui. L’ambiance dans l’équipe est fantastique, tout le monde a été très accueillant. Ils ont l’habitude de travailler avec de jeunes pilotes et de les aider à se mettre à niveau, je me suis donc senti très à l’aise."

Un Lawson qui s’est lui aussi habitué à la nouvelle réglementation, et ce dès le travail dans le simulateur l’année dernière : "Nous avons pris connaissance de la nouvelle réglementation au début de l’année dernière et avons commencé à nous préparer immédiatement."

"Ainsi, lorsque j’ai piloté la nouvelle voiture pour la première fois, j’avais une solide compréhension de ce à quoi m’attendre et des principales différences entre 2025 et 2026. Certaines choses n’étaient pas une surprise, mais une fois dans la voiture, on continue forcément à apprendre comment l’optimiser."

"La gestion de la batterie est sans aucun doute l’aspect le plus difficile à appréhender. C’est très différent de l’année dernière, beaucoup plus sensible, notamment lorsqu’il s’agit de préparer la batterie pour un tour de qualification et de la gérer sur un long relais. De plus, les voitures ont beaucoup moins d’aéro, ce qui les rend plus difficiles à piloter et globalement moins indulgentes."

Le piloté néo-zélandais se fixe des objectifs en termes personnels, tout en sachant qu’il dépend des performances de sa monoplace : "Il est encore difficile de savoir où nous nous situons, car nous n’avons pas encore une image claire de notre rythme réel."

"Bien sûr, l’objectif est de marquer des points, mais sur un plan personnel, mon but est de tirer le maximum de moi-même et de fournir la meilleure performance possible chaque fois que je suis dans la voiture."