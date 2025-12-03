Permane explique pourquoi Racing Bulls ’croit’ en Lindblad et Lawson

Racing Bulls a pris la décision d’engager Arvid Lindblad pour la saison 2026 de F1, avec le risque évidemment qu’il ne soit pas encore totalement prêt, comme tout jeune pilote peu expérimenté qui rejoint la catégorie reine, et peut évidemment manquer de maturité.

Alan Permane, le directeur de l’équipe de Faenza, confirme que le pilote britannique a impressionné tous les cadres de Red Bull et Racing Bulls quand il a fait des EL1 et qu’il a été immédiatement performant.

"Il a réalisé une performance exceptionnelle au Mexique avec Red Bull lors des EL1" explique Permane. "Il était très, très rapide, et Red Bull et Racing Bulls ont été très impressionnés par sa conduite. De nombreux facteurs ont conduit à sa promotion."

"Helmut croit en lui, et c’est formidable d’avoir le soutien du Dr Marko, qui suit sa carrière de près. Ses commentaires sont très positifs. Il est intelligent, cela se voit quand on lui parle. Je suis sûr qu’il apprendra vite. Si un pilote a des capacités supplémentaires, c’est toujours une bonne chose."

Aux cotés de Lindblad, on retrouvera Liam Lawson, qui a signé une belle saison et s’est bien redressé après un début compliqué chez Red Bull et une rétrogradation précoce : "Liam est talentueux, il est très talentueux, et ma mission sera de l’amener à fonctionner au niveau où il peut fonctionner lorsque tout va bien pour lui."

"Dans certaines des situations les plus difficiles que nous avons connues cette année, comme les qualifications à Las Vegas ou à Bakou, il a excellé et il réalise des courses vraiment solides. Je sais qu’il en est capable, il le sait lui-même, et je veux simplement travailler avec lui pour qu’il atteigne ce niveau à chaque fois qu’il monte dans la voiture."

Permane confirme pourquoi Lawson inspire confiance à Racing Bulls, malgré quelques résultats décevants : "Il a connu un vendredi difficile, ils n’ont pas réussi à régler les problèmes, mais samedi, il s’est mieux qualifié."

"Son rythme en course, si vous regardez les derniers tours, les seuls où il était en air libre, était très impressionnant. Il était plus rapide que les trois ou quatre pilotes devant lui. Le rythme est là, il suffit de tout mettre en place."

Le Néo-Zélandais devra aussi aider Lindblad, autant qu’il le peut : "C’est une bonne chose d’avoir un pilote qui pourra également aider Arvid. J’en ai parlé avec Liam. Je ne m’attends pas à ce qu’il soit le mentor d’Arvid, loin de là, mais je m’attends à ce qu’il soit là pour lui. "

"D’accord, il n’a qu’une saison et demie d’expérience, mais il en a beaucoup plus qu’Arvid. Il devrait être capable d’aider Arvid quand les choses seront difficiles pour lui, surtout au début et pendant les essais, et c’est ce que j’attends de lui."

Permane en profite pour souhaiter bonne chance à Isack Hadjar, promu chez Red Bull Racing après une seule saison chez Racing Bulls, et se félicite du rôle joué par l’équipe de Faenza dans le développement des jeunes pilotes.

"Cela fait partie de notre mission en tant qu’équipe. Nous aimons être un incubateur de talents, tant du côté des pilotes que du côté des ingénieurs. C’est formidable de voir Isack rejoindre Red Bull Racing. Cela signifie qu’ils sont satisfaits de son niveau et qu’ils ont vu suffisamment de choses."

"Je lui souhaite beaucoup de succès. Il arrive là-bas plein de confiance. Je sais qu’il attend avec impatience Abu Dhabi, pour nous quitter en beauté, et il pense que la voiture sera performante là-bas. Il est tout simplement enthousiasmé par son avenir."