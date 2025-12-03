Les pilotes Williams F1 veulent ’terminer la saison en beauté’

Avant même la fin de la saison, Williams F1 a sécurisé sa cinquième place au championnat du monde des constructeurs pour la saison 2025. Grâce à un très bon début de saison d’Alex Albon, et une fin d’année marquée par le retour en forme de Carlos Sainz, l’équipe a été la meilleure derrière les top teams.

Le pilote thaïlandais a connu une fin de saison plus contrastée, avec des erreurs et un manque de performance par rapport à son équipier, mais il garde un très bon souvenir de cette année 2025, qui marque les progrès espérés depuis son arrivée dans l’équipe.

"À l’approche du dernier week-end de course de l’année, je suis ravi d’avoir décroché la cinquième place du championnat des constructeurs. L’équipe a travaillé très dur cette année et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble depuis que j’ai rejoint Williams en 2022" a déclaré Albon.

"Sur le plan personnel, je tire un bilan positif de cette saison, qui a été ma meilleure en termes de performances avec Williams. En ce qui concerne ce week-end, nous voulons terminer la saison en beauté avec un bon nombre de points à Abu Dhabi avant d’entamer la trêve hivernale et de prendre un repos bien mérité avant une saison 2026 encore plus chargée."

Carlos Sainz est revenu sur son week-end de Losail et se félicite d’un tel retour en forme, alors que Williams a mis la saison 2025 de côté depuis le printemps : "Quel week-end au Qatar ! Je suis très heureux et fier de l’équipe pour ce que nous avons accompli cette année."

"Terminer la saison à la cinquième place du championnat des constructeurs est une réussite incroyable et nous disposons d’une base très solide pour continuer à progresser l’année prochaine. Nous allons profiter de ce moment, mais nous restons avides de nouvelles victoires !"

"En ce qui concerne Abu Dhabi et la dernière manche de la saison, nous allons tout donner pour remporter encore quelques points et terminer la saison en beauté ! Bravo à tous et merci aux fans de nous avoir soutenus à chaque étape !"