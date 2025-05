Piastri pourrait égaler un record vieux de 36 ans à Imola

Oscar Piastri pourrait devenir seulement le deuxième pilote McLaren F1 à s’imposer quatre fois de suite, s’il gagne ce week-end à Imola. Le premier et seul à l’avoir fait était Ayrton Senna, qui y est parvenu à deux reprises.

La première fois que le Brésilien a réussi cette série, c’était en 1988, avec quatre succès en Angleterre, en Allemagne, en Hongrie et en Belgique. Il avait réitéré cette performance au début de la saison 1991 avec des victoires à Phoenix, Interlagos, Imola et Monaco.

A Miami, le pilote australien a égalé Mika Häkkinen, qui avait gagné trois courses de suite en 1997 et 1998, ainsi que Senna et Alain Prost, qui avaient aussi réussi cela dans les années 80.

"Je vais à Imola avec beaucoup de positivité et de confiance, ainsi qu’avec la détermination de continuer à tout donner. C’est un circuit à l’ancienne avec des virages emblématiques comme Acque Minerali et Piratella et je suis impatient de le piloter au volant de la MCL39" a déclaré Piastri.

L’Australien ne veut pas penser à une quatrième victoire consécutive mais veut continuer sur sa bonne dynamique : "J’ai une bonne dynamique derrière moi et je suis extrêmement concentré à l’approche de cette première course de la saison européenne."

Lando Norris a souvent été très performant à Imola, réussissant à signer un podium en 2022 au volant de la rétive MCL36 : "Je suis impatient d’aller à Imola et de commencer la partie européenne de la saison. Le Grand Prix d’Émilie-Romagne est très agréable, alors j’ai hâte d’y être."

"C’était génial de retourner au MTC pour voir l’équipe et célébrer notre succès à Miami, mais aussi pour continuer nos préparatifs pour ce triplé de courses très chargé. La voiture a été excellente et je suis prêt pour ce qui nous attend."

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, a salué les performances de ses troupes avant de se rendre en Italie : "Après un week-end très réussi pour l’équipe à Miami, nous nous rendons maintenant à Imola pour le début du triplé de courses, et la première manche européenne de la saison."

"Le Grand Prix d’Émilie-Romagne est toujours un grand événement, et l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari est un circuit historique et difficile qui offre souvent des courses passionnantes."

"La combinaison de virages rapides et lents en fait un circuit exigeant pour les pilotes et les ingénieurs. J’aimerais remercier une fois de plus l’ensemble de l’équipe pour son travail acharné. Nous sommes impatients de reprendre la compétition à Imola."