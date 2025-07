Officiel : Vasseur prolongé pour plusieurs années à la tête de Ferrari

La Scuderia Ferrari a confirmé l’information que nous vous donnions il y a quelques jours : la prolongation, pour plusieurs années, de son contrat avec Fred Vasseur, qui conservera son poste de directeur d’équipe pour les prochaines saisons de Formule 1.

Dans son communiqué, Ferrari justifie ainsi sa décision :

— Fred a rejoint la Scuderia début 2023, fort d’une vaste expérience du sport automobile et d’une capacité avérée à développer les talents et à bâtir des équipes compétitives à tous les niveaux de compétition. Depuis, il a posé des bases solides avec l’ambition de ramener Ferrari au sommet de la Formule 1.

— Le renouvellement du contrat de Fred reflète la détermination de Ferrari à consolider les fondations posées jusqu’à présent. Sa capacité à diriger sous pression, à privilégier l’innovation et à viser la performance s’inscrit pleinement dans les valeurs et les ambitions à long terme de Ferrari.

— Sous la direction de Fred, la Scuderia Ferrari est unie, concentrée et engagée dans une démarche d’amélioration continue. La confiance placée en lui reflète la confiance de l’équipe dans sa stratégie et renforce une détermination commune à obtenir les résultats que les fans, les pilotes et les membres de l’équipe Ferrari attendent et méritent.

Benedetto Vigna, PDG de Ferrari, déclare : "aujourd’hui, nous souhaitons saluer le travail accompli et nous engager sur ce qui reste à accomplir. Cela reflète notre confiance dans le leadership de Fred, une confiance ancrée dans une ambition partagée, des attentes mutuelles et une responsabilité claire. Nous avançons avec détermination et concentration, unis dans notre quête du niveau de performance que Ferrari doit viser."

Fred Vasseur, Directeur de la Scuderia Ferrari, ajoute : "je suis reconnaissant de la confiance que Ferrari continue de m’accorder. Ce renouvellement n’est pas seulement une confirmation : c’est un défi de continuer à progresser, de rester concentrés et de réussir. Au cours des 30 derniers mois, nous avons posé des bases solides, et nous devons maintenant les consolider avec constance et détermination. Nous savons ce qui est attendu et nous sommes tous pleinement engagés à répondre à ces attentes et à franchir ensemble la prochaine étape."