Ricciardo exclut tout retour et apprécie sa vie après la F1

Daniel Ricciardo déclare ne pas avoir l’intention de revenir en Formule 1, révélant qu’il profite enfin de la vie loin des pressions du sport.

L’Australien de 36 ans, brièvement pressenti pour le projet Cadillac de 2026, a confié qu’il "s’entraîne encore mais pour moi-même et pour mon bien-être" pour la première fois de sa vie d’adulte.

"Nous avions des objectifs à respecter," a-t-il déclaré à propos de sa carrière en F1. "Nous devions surveiller les calories et notre poids. Maintenant, je m’entraîne simplement pour garder une bonne forme."

"Il n’est plus question de faire un retour en compétition, encore moins en F1. La vie a plus à offrir que de la pression, surtout si vous êtes dans une équipe qui n’a aucune chance de titres ou même de gagner."

Ricciardo a déclaré que la musculation, autrefois limitée par les exigences de la compétition, faisait désormais partie de sa routine quotidienne.

"C’est vraiment agréable de soulever à nouveau des poids. Je me sens en bonne santé. Je me sens fort. C’est agréable de pouvoir consommer quelques calories supplémentaires. Si j’ai envie d’aller courir, j’y vais. Si j’ai envie d’aller à la salle de sport, j’y vais."

Il a également rejeté les régimes stricts, expliquant : "Je ne pèse pas mes aliments, mais je suis un peu plus attentif aux protéines et à la récupération."

"Cuisiner est également une de mes nouvelles compétences. Je suis encore un 1 sur 10 dans le domaine mais le simple fait de cuisiner mes propres repas et de savoir d’où viennent les aliments, ça fait du bien."

Alors que d’autres de son âge courent après leurs dernières chances en F1 ou en IndyCar, Ricciardo semble satisfait. La méditation fait désormais partie de son quotidien et il estime que c’est ce qui l’a aidé à trouver la paix après des années passées sur la route.

"J’apprécie vraiment davantage ma propre compagnie maintenant. J’ai l’impression d’avoir trouvé un peu plus d’équilibre dans ma vie. Je peux me donner davantage aux autres et être plus présent."

Depuis son dernier Grand Prix à Singapour, Ricciardo a passé du temps chez lui en Australie-Occidentale, mais a également été aperçu à Wimbledon et en train de jouer au padel avec Oscar Piastri et George Russell. Ses déplacements sont beaucoup moins intenses, ce qui a ses avantages.

"J’étais très souvent malade, surtout à cause des voyages que la F1 imposait. Plus maintenant alors que je prends encore assez souvent l’avion. Je pense que le simple fait de prendre des compléments alimentaires et de dormir plus régulièrement m’a beaucoup aidé."