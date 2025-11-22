Norris devance Verstappen sous la pluie et signe la pole à Las Vegas, Piastri en retrait

Trois séances ont eu lieu sur le circuit du Strip dans le cadre du Grand Prix de Las Vegas ce week-end, et pourtant, rien ne permet à l’heure actuelle de déterminer la hiérarchie sur la piste. En effet, trois équipes ont signé les meilleurs temps des trois séances libres.

Ferrari a dominé la première séance avec Charles Leclerc, Lando Norris a placé sa McLaren en tête en EL2, tandis que George Russell était à la pointe du classement en EL3. Et Red Bull, qui n’a pas dominé une seule séance, donnait toutefois l’impression d’être la plus rapide ce samedi en début de journée.

Le tout avec une météo qui a perturbé le début des EL2 et la quasi totalité des EL3, ce qui a limité le roulage des équipes pour préparer les qualifications et la course, n’établissant aucun hiérarchie claire avant le verdict des qualifs.

Dans le peloton, Racing Bulls semble être l’équipe en mesure de s’approcher des équipes de pointe, mais elle devra aussi se méfier des Sauber et de l’Alpine de Pierre Gasly, qui se montre à son avantage depuis le début du week-end.

4h30 : A un peu plus d’une demi-heure de la séance qualificative, il tombait une forte pluie sur Las Vegas ! Cette séance s’annonce décidément folle !

4h44 : Il pleut toujours sur le circuit, la température de l’air est de 12 degrés, et celle de la piste de 13 degrés ! Même si la pluie s’arrête, sécher l’asphalte sera très difficile.

4h48 : La FIA vient de donner le risque officiel de pluie pour la qualification, et il est... de 100 % ! Le radar laisse penser qu’elle tombera sans discontinuer jusqu’à 5h15, heure française. La Q1 et la Q2 se feront donc dans des conditions très difficiles.

4h57 : A 3 minutes du début de la séance, c’est un déluge qui s’abat sur la ville du Nevada ! L’asphalte est détrempé et l’averse ne faiblit pas.

5h00 : C’est parti pour la séance qualificative du Grand Prix de Las Vegas !

Q1 - 18 minutes

5h00 : Les pilotes Aston Martin s’élancent en pneus pluie ! Le reste des pilotes a opté pour les intermédiaires, mais la piste est détrempée !

5h01 : Lando Norris dit à son ingénieur de surveiller les performances des Aston Martin, car "le pneu pluei pourrait bien fonctionner, surtout au début". Piastri n’est pas en piste.

5h02 : Le radar annonce la fin de la pluie à 5h15, heure française, et donc à 20h15 à Las Vegas.

5h03 : Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg et Oscar Piastri sont également en pneus pluie, et Pierre Gasly rentre également les chausser.

5h04 : Un premier drapeau jaune a été agité, et Norris va rentrer chausser des pneus pluie. Le Britannique a tiré tout droit à l’endroit où une Racing Bulls était aussi en travers.

5h05 : Alonso signe un temps de 2’03"249, et Stroll signe un chrono à plus d’une seconde.

5h06 : Verstappen a lui aussi fait une erreur, ne voyant pas où il allait. Le chrono de Stroll est annulé.

5h07 : Bortoleto et Hülkenberg signent aussi des chronos en 2’03 et 2’05, la piste est 30 secondes plus lente que sur le sec ! Stroll signe un 2’00"067. Alonso se rapproche à six dixièmes.

5h08 : Oliver Bearman s’intercale entre les Sauber, et Gasly prend le troisième temps. Esteban Ocon s’empare du cinquième chrono.

5h09 : Liam Lawson se place troisième, mais à 2"3 de Stroll. Les pilotes Aston Martin ont signé de très bons chronos. Norris prend le cinquième temps, et Russell le troisième à 0"701 de Stroll.

5h10 : Oliver Bearman prend le meilleur chrono en 1’59"015, battu par Gasly en 1’58"889. Leclerc rate un virage alors qu’il était rapide.

5h11 : Alex Albon prend le quatrième temps. Alonso reprend la tête en 1’57"669. Andrea Kimi Antonelli se place quatrième, et Russell améliore en deuxième place.

5h12 : Verstappen abandonne son effort et n’a toujours pas fait de tour rapide, tandis que Leclerc voit son seul chrono effacé. Les deux hommes, ainsi que Piastri, sont dans la zone éliminatoire, comme Carlos Sainz dont le chrono est annulé.

5h13 : Ocon s’est emparé de la tête de la séance en 1’57"124. Leclerc est au ralenti, a-t-il tapé le mur ? Norris pren le deuxième temps. Leclerc semble avoir repris un rythme normal.

5h14 : Stroll en termine avec le meilleur temps en 1’56"585. Sainz fait mieux en 1’55"659, et Piastri s’intercale au deuxième rang. Verstappen signe son premier chrono et remonte cinquième. Bearman prend le troisième temps. Franco Colapinto signe un joli sixième temps, devant Verstappen.

5h15 : Albon prend le deuxième temps derrière Sainz. Norris s’intercale entre les deux Williams, et Alonso lui prend immédiatement la deuxième place. Antonelli remonte en cinquième position. Russell remonte deuxième, les chronos ne cessent de progresser ! Sainz est sous enquête pour un retour en piste cavalier.

5h16 : Verstappen en termine avec un nouveau tour et il prend le meilleur chrono en 1’55"064. Ocon prend le cinquième temps, et Gasly remonte troisième ! Norris est en amélioration, tout comme Isack Hadjar.

5h17 : Norris remonte au troisième rang, et Hadjar se positionne quatrième. Leclerc est en amélioration et s’empare du meilleur temps en 1’54"856. Tsunoda améliore également et n’améliore pas, contrairement à Sainz qui prend le deuxième temps. Stroll signe le meillur temps en 1’54"416 et Verstappen revient au deuxième rang.

5h18 : Piastri prend le troisième temps alors que Bearman va taper le mur de face au fond d’une échappatoire après un long aquaplaning, heureusement à une vitesse réduite. Et Albon a tapé le mur ! Le pilote Williams rentre au stand sur trois roues !

5h19 : Il n’y a pas de drapeau à damier, et Verstappen améliore encore. Alonso signe le meilleur temps en 1’53"730, et Russell fait mieux en 1’53"144 ! Norris n’a pas fait mieux que 12e et il a fini son tour.

5h20 : Verstappen prend le deuxième temps, et Antonelli ne fait pas mieux que 17e ! Hamilton n’améliore pas non plus et sera dernier ! Il y a trois voitures de top teams éliminées en cette Q1 ! Hülkenberg remonte au septième rang.

Les éliminés sont Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda et Hamilton.

5h24 : La direction de course annonce un retard pour le début de la Q2. Un cône est remplacé et des débris sont retirés de la piste.

5h28 : La pluie s’est donc arrêtée, mais la piste est encore détrempée. Les pneus intermédiaires sont le seul choix possible en cette Q2. Une Q2 qui débutera à 5h31 !

5h29 : Correction : les pilotes sortent même avec les pneus pluie ! La piste est très loin d’être praticable en pneus intermédiaires.

5h31 : C’est vert au bout de la pitlane, la deuxième partie de séance qualificative commence !

Q2 - 15 minutes

5h33 : Norris était le premier à se placer au bout de la voie des stands et il est donc le premier à s’élancer pour un chrono.

5h35 : Un premier tour prudent lui confère un temps de 1’53"302. Russell en termine à son tour et ne fait pas mieux, tout comme Stroll. Hadjar est également assez loin.

5h36 : Lawson et Gasly se placent devant Hadjar, et Verstappen prend le cinquième temps entre ces deux pilotes.

5h37 : Piastri ne fait pas mieux que 11e, et Stroll prend le meilleur temps en 1’52"850.

5h38 : Hadjar reprend la quatrième place devant Lawson et Verstappen, mais ce dernier améliore et se positionne en tête en 1’52"693. Gasly prend le septième temps. Leclerc ne fait pas mieux que cinquième, et Alonso est troisième.

5h39 : Sainz prend le deuxième temps de la séance, mais il est toujours sous enquête pour un retour en piste dangereux en Q1 et sera convoqué après la séance. Piastri prend le meilleur temps en 1’52"680. Norris est sixième à 0"228.

5h40 : Lawson s’empare du meilleur temps en 1’52"119. Et Stroll ressort en pneus intermédiaires ! Leclerc ne fait pas mieux que huitième.

5h41 : Norris en termine avec un tour rapide et il prend le deuxième temps. Hadjar en termine avec le meilleur temps en 1’52"040, à 0"079 devant Lawson. Colapinto ne fait pas mieux que 14e.

5h42 : Verstappen prend le meilleur temps en 1’51"593.

5h43 : Ocon remonte neuvième et Bearman n’améliore pas. Sainz prend le meilleur temps en 1’51"521. Russell en termine à son tour avec un chrono et remonte au troisième rang.

5h44 : Gasly termine son tour avec une glissade en sortie de l’avant-dernier virage et remonte huitième, alors que Lawson se place quatrième. Leclerc en termine avec son tour rapide et prend la sixième position malgré le meilleur premier secteur absolu.

5h45 : Hülkenberg prend le dixième temps, et Piastri reste neuvième. Norris termine son tour avec le meilleur chrono en 1’51"379. Colapinto évite de peu une sortie de piste avec un énorme travers.

5h46 : Verstappen se rate dans son dernier tour alors qu’il était le plus rapide.

5h47 : Bearman reste 14e, et Stroll reste 12e ! Une prise de risque inutile et perdue pour le Canadien qui a chaussé les intermédiaires trop tôt. Russell prend le meilleur temps en 1’50"935. Sainz remonte deuxième.

5h48 : Hadjar signe un très joli deuxième temps, Lawson prend le sixième et Gasly améliore en septième place ! Encore une Q3 exceptionnelle pour le Français.

Les éliminés sont Hülkenberg, Stroll, Ocon, Bearman et Colapinto.

5h50 : Lawson est sous enquête pour une infraction au drapeau jaune.

5h54 : C’est l’heure de vérité !

Q3 - 12 minutes

5h55 : Les dix pilotes sont en pneus intermédiaires pour cette partie finale de la qualification. Compte tenu de la difficulté de mise en température des pneus, ils vont tourner non stop en piste pendant ces 12 minutes.

5h57 : Leclerc a été le premier à sortir, et il va donc être le premier à signer un temps.

5h58 : Leclerc en termine avec un temps de 1’52"060. Norris arrive à son tour avec un temps à plus de trois secondes, il a donc fait un tour de mise en température des pneus, et Piastri se place à deux dixièmes de Leclerc.

5h59 : Hadjar signe le meilleur temps en 1’51"346 ! Sainz fait mieux en 1’50"880, et Alonso en termine avec le septième temps, lui aussi après un deuxième tour de mise en température des pneus. C’est pareil pour Verstappen, sixième à près de deux secondes.

6h00 : Leclerc améliorait mais se rate dans son tour. Lawsonprend le quatrième temps, et Norris en termine avec le meilleur temps, en 1’49"606. Piastri fait encore mieux en 1’49"136 !

6h01 : Lawson prend le troisième temps à une seconde, et Sainz s’intercale entre les McLaren à 0"120 de Piastri. Alonso prend le cinquième temps, et Verstappen le remplace à cette place pour seulement deux millièmes ! Gasly ne fait pas mieux que neuvième.

6h02 : Russell prend à son tour le cinquième chrono, et Hadjar améliore pour se placer quatrième. Lawson progresse aussi avec le troisième chrono.

6h03 : Verstappen améliore de nouveau son chrono et s’empare du deuxième temps derrière Piastri.

6h04 : Norris en termine avec le meilleur temps en 1’48"384, c’est 7 dixièmes devant Piastri avec deux meilleurs secteurs absolus. Piastri en termine avec un nouveau tour rapide et améliore mais reste à une demi-seconde de son équipier. Sainz est quatrième.

6h05 : Russell est à la peine dans ce qui sera son dernier tour rapide, et il ne fait pas mieux que le septième temps provisoire, mais il se relance dans un tour rapide !

6h06 : Hadjar améliore avec le sixième temps, et Lawson remonte troisième !

6h07 : Sainz prend la pole provisoire en 1’48"296 et Verstappen le bat en 1’48"257 ! Russell peine à faire tourner sa voiture mais remonte au quatrième rang.

6h08 : Norris en termine de son tour rapide et signe le meilleur temps en 1’47"934 malgré un troisième secteur moins bon ! Piastri a été gêné par un drapeau jaune causé par Leclerc !

C’est donc une pole position pour Lando Norris, qui devancera au départ Max Verstappen ! La bataille pour le titre continue à nous offrir de la tension, alors que la deuxième ligne sera composée de Sainz et Russell, si l’Espagnol n’est pas pénalisé.

Piastri est cinquième devant un très bon Lawson, et Alonso est septième. Il sera accompagné en quatrième ligne par Hadjar, tandis que Leclerc et Gasly seront en cinquième ligne.