Mick Schumacher veut amener l’IndyCar... au Nürburgring !

Mick Schumacher rêve de voir l’IndyCar organiser une course en Allemagne. Alors que le championnat américain de monoplaces prépare son retour en Europe en 2027, avec une épreuve déjà confirmée à Barcelone, l’ancien pilote de Formule 1 espère que son pays pourra également accueillir la discipline à l’avenir. À 27 ans, le fils de Michael Schumacher, qui a contribué à renforcer l’intérêt du public allemand pour l’IndyCar lors de sa première saison, a déjà identifié deux circuits susceptibles de recevoir une telle épreuve.

L’IndyCar s’apprête à renouer avec le continent européen en 2027. Le championnat américain a déjà officialisé l’organisation d’une course à Barcelone au mois de juillet prochain, une annonce particulièrement importante pour Alex Palou, dont les performances ont largement contribué à renforcer la visibilité de la discipline en Espagne.

Mais cette épreuve pourrait ne constituer qu’une première étape dans le développement du calendrier européen de l’IndyCar.

Alors que des spéculations évoquent la possibilité d’organiser d’autres courses sur le Vieux Continent, Mick Schumacher espère que l’Allemagne pourra rapidement rejoindre la liste des pays accueillant le championnat.

L’ancien pilote Haas en Formule 1, qui a suscité un intérêt croissant pour l’IndyCar auprès du public allemand depuis ses débuts dans la discipline, estime qu’une course à domicile constituerait un objectif particulièrement séduisant.

"L’objectif ultime serait évidemment de faire revenir l’IndyCar en Allemagne", a déclaré Schumacher.

"Voilà qui constituerait un beau projet."

Pour concrétiser cette ambition, Mick Schumacher a déjà deux circuits allemands en tête.

Le premier est le Nürburgring, tracé historique du sport automobile allemand, qui représente à ses yeux une destination particulièrement attractive pour l’IndyCar.

"Idéalement, ce serait évidemment au Nürburgring", a-t-il expliqué.

Mais Schumacher considère qu’une autre piste pourrait offrir des perspectives plus réalistes pour l’organisation d’une telle épreuve.

Il s’agit d’Hockenheim, ancien rendez-vous du championnat du monde de Formule 1, dont les infrastructures et les caractéristiques pourraient faciliter l’accueil des monoplaces américaines.

"Hockenheim serait probablement la solution la plus simple. Dans l’ensemble, c’est le circuit qui offre le plus de potentiel pour accueillir l’IndyCar."

Le pilote allemand ne cache pas sa préférence affective pour le Nürburgring, même si, au-delà de ses caractéristiques, Hockenheim occupe une place importante dans le parcours sportif de Mick Schumacher.

C’est sur ce circuit que le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher avait remporté le championnat d’Europe de Formule 3, une étape déterminante dans son ascension vers la Formule 1.

Un souvenir qui renforce naturellement son attachement à ce tracé et son envie d’y retrouver la compétition automobile de haut niveau.

"Hockenheim a été un endroit qui m’a réussi. C’est là-bas que j’ai remporté le championnat de Formule 3 à l’époque", a rappelé Schumacher.

Après son passage en Formule 1 chez Haas, l’Allemand a poursuivi sa carrière dans d’autres catégories avant de se tourner vers l’IndyCar.

Sa première saison dans le championnat américain a contribué à attirer davantage l’attention des amateurs allemands de sport automobile sur cette discipline, un intérêt qu’il aimerait désormais voir se concrétiser par l’organisation d’une course dans son pays.

À 27 ans, Schumacher prépare par ailleurs une nouvelle étape de sa carrière puisqu’il pilotera pour Meyer Shank Racing en 2027.

L’éventualité d’un rendez-vous allemand pourrait ainsi représenter une perspective particulièrement motivante pour le pilote, même si aucun projet concret n’a encore été annoncé.

L’IndyCar a déjà couru en Allemagne

Si une épreuve au Nürburgring ou à Hockenheim constituerait une nouveauté pour le championnat, les monoplaces américaines ont déjà disputé des courses en Allemagne.

En 2001 et 2003, le championnat CART, l’une des principales compétitions américaines de monoplaces de l’époque, avait organisé des épreuves sur l’ovale du Lausitzring.

L’Allemagne possède donc déjà une histoire avec les courses de monoplaces américaines, même si ces précédentes apparitions remontent à plus de deux décennies.

Le retour de l’IndyCar en Europe, confirmé avec la course de Barcelone en juillet 2027, pourrait désormais ouvrir la voie à de nouvelles opportunités.