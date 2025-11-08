Norris s’est mis une ’pression’ inutile en Q3 mais est ’resté calme’ pour signer la pole

Lando Norris a signé la pole position pour la deuxième fois du week-end du Grand Prix du Brésil. Le pilote McLaren F1 n’a pas paniqué après une Q2 décevante et un premier tour raté en Q3 pour aller chercher de nouveau le meilleur temps de la séance qualificative.

Il reconnait qu’il était difficile de comprendre comment la piste était, et comment les pneus se comportaient alors que l’asphalte a beaucoup évolué tout au long du week-end. Et l’erreur commise en début de Q3 lui a donné des sueurs froides qu’il aurait aimé éviter.

"C’était difficile avec les conditions, la piste était glissante, ce n’était pas constant, mais c’était amusant. Ca s’est bien passé, j’étais sous pression à cause d’un blocage de roue dans mon premier tour, c’était plus stressant que je l’aurais voulu mais je suis resté calme et j’ai tout mis bout à bout quand il le fallait" a déclaré Norris.

"On est dans une très bonne forme, l’équipe m’a donné une très bonne voiture et je dois les remercier encore. Je n’ai pas facilité les choses, et j’ai dû attaquer de la Q1 à la Q3 mais je me suis mis une pression inutile sur les épaules. Mais quand j’arrive à être dans un bon rythme, rester calme et tout mettre bout à bout, je peux être le plus rapide."

Interrogé sur sa stratégie pour la course, le Britannique fait part de ses inquiétudes concernant la météo, qui pourrait être moins clémente demain. Il se méfie aussi d’Antonelli, qui lui a mis la pression tout au long du Sprint en ce samedi après-midi.

"Je sais qu’ils sont plutôt rapides ! Kimi attaque jusqu’à la fin, donc j’ai un peu hâte mais pas trop en même temps. On verra ce que la météo va donner, ça pourrait être perturbé, mais jusqu’ici tout a été propre donc j’espère que ça ne va pas ruiner cela."