Antonelli a fait ’un tour correct’ malgré une piste ’piégeuse’ pour se qualifier deuxième

Andrea Kimi Antonelli a confirmé sa très bonne forme à Interlagos en se plaçant deuxième des qualifications du Grand Prix du Brésil. Déjà qualifié à cette place pour le Sprint, le pilote Mercedes F1 signe son meilleur résultat lors d’une séance qualificative du samedi et sera en première ligne un dimanche pour la première fois de sa jeune carrière.

Etonnamment à l’aise depuis le début du week-end, il en profite pour confirmer son retour en forme après un passage à vide dans le milieu de la saison, et signe ce qui est pour le moment son meilleur week-end en carrière.

"Honnêtement, je suis un peu ennuyé d’être encore derrière lui !" a plaisanté Antonelli, qui est clairement le pilote le plus rapide du week-end après Norris et a terminé le Sprint et les deux qualifications derrière la McLaren au numéro 4.

L’Italien explique qu’il a peiné à faire un tour propre mais que son meilleur temps était satisfaisant, et suffisant pour aller chercher un bon résultat. Il pense que le début de course sera crucial pour espérer un podium voire mieux.

"C’était très serré, comme au Sprint ce matin. La séance était très piégeuse avec le vent, pour réussir à tout mettre bout à bout sur un tour, mais j’ai fait un tour correct. Je pars deuxième demain, ils sont rapides donc il sera important de prendre un bon départ et avoir un bon rythme."