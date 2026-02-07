Et si McLaren F1 n’avait pas eu les meilleures idées pour débuter 2026 ? Norris s’y attend

À un mois du premier Grand Prix de la saison 2026, la Formule 1 s’apprête à lancer en piste 22 monoplaces entièrement nouvelles en compétition et ainsi donner vie à l’un des bouleversements réglementaires les plus profonds de son histoire. Entre une refonte complète du châssis et une révolution du groupe propulseur, la hiérarchie actuelle reste totalement incertaine. Une situation que Lando Norris, nouveau champion du monde, aborde avec lucidité... et ouverture d’esprit.

Rien ne garantit en effet qu’il aura entre les mains de quoi conserver son titre mondial ! Le pilote McLaren sait que cette période est traditionnellement celle où les ingénieurs peuvent faire basculer l’équilibre des forces. Même si une surprise à la Brawn GP comme en 2009 n’est pas attendue, tant les règles sont aujourd’hui bordées par la FIA et les équipes avec des échanges incessants, l’une ou l’autre innovation pourrait donner un avantage certain.

Pour Norris, il n’est donc pas exclu qu’une innovation décisive fasse la différence... et provienne d’une autre équipe que la sienne !

"Il y a toujours cet aspect qui consiste à regarder ce que font les autres, et ça fait aussi partie du sport."

"On observe les autres, on voit ce que d’autres grands esprits ont imaginé, quelles idées ils ont eues, et on cherche ensuite à voir comment on peut apprendre de cela, l’intégrer, l’éviter, peu importe."

Loin de toute arrogance liée à son récent sacre, Norris insiste sur l’importance d’accepter que certains concurrents puissent mieux faire, au moins dans un premier temps.

"Il faut toujours être prêt à accepter que, parfois, certaines personnes font un meilleur travail, et avoir envie d’apprendre d’elles."

Un état d’esprit qu’il estime essentiel dans une saison qui s’annonce longue et imprévisible.

"Je suis content du travail de l’équipe et de tout ce que nous avons fait jusqu’à présent cette année, mais oui, ce sera une longue saison avec beaucoup de choses à essayer, beaucoup de développements, des réussites, des échecs."

Pour le pilote McLaren, la clé résidera dans la constance et la capacité à évoluer tout au long de l’année.

"Nous allons continuer à travailler dur, nous assurer que tout le monde est dans de bonnes conditions au sein de l’équipe pour avancer à partir de la base que nous avons."