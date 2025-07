Moteurs F1 : Ben Sulayem lance des idées radicales

En campagne pour sa réélection, qui est certes bien engagée, Mohammed Ben Sulayem continue à délivrer sa vision pour le futur de la F1. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle entre en choc frontal avec celle de Liberty Media ou des constructeurs comme Mercedes ou Audi.

Le président de la FIA veut se débarrasser du nouveau règlement moteur de 2026… dès 2029, pour les remplacer par des V8 ou V10. Ce qui semble totalement inacceptable pour des motoristes qui ont consenti de gros investissements et qui devront donc l’amortir sur plusieurs années, sans compter le décalage avec le tournant hybride ou électrique de l’automobile.

« Les équipes et les motoristes peuvent voir que nous ne pouvons pas continuer avec ce moteur » a ainsi lancé Mohammed Ben Sulayem pour The Race.

« C’est un moteur tellement compliqué avec le MGU-H. Il a fait son temps, mais a-t-il répondu aux attentes ? Ce sera un vieux moteur, car cela fera 15 ans. »

« Et d’accord, nous avons retiré le MGU-H, nous y avons mis un système hybride, puis nous avons changé le taux de compression, le carburant et la pression de suralimentation, mais il nous faut un nouveau moteur bien plus léger. »

« C’est la voie à suivre. Un fournisseur unique pour la boîte de vitesses. Un fournisseur unique pour le carburant, c’est l’un des points principaux. Et un fournisseur unique pour l’hybride électrique. »

« Cela ne fonctionnera qu’avec le soutien de la FOM et des équipes. Nous leur lançons donc la proposition et voyons s’ils l’acceptent. Ils doivent accepter, car c’est une question de bon sens. »

Mohammed Ben Sulayem va donc loin en suggérant qu’il n’y ait plus qu’un seul fournisseur de carburant. Alors même que Mercedes (Petronas) et Ferrari (Shell) reçoivent des millions par an de sponsoring de leurs fournisseurs ! C’est le serpent qui se mord la queue.

Pour Mohammed Ben Sulayem, décidément pas avare d’idées, la piste des V8 serait plus propice que celle des V10.

« Nous avons parlé d’un V10, mais quels constructeurs ont un V10 ? Mais quand on parle de V8, on a Ferrari, on a Mercedes, on a Audi, on a les Américains comme General Motors. »

« Quelle est donc notre mission ? C’est de réduire les coûts. Les moteurs actuels coûtent entre 1,8 et 2,1 millions de dollars. Imaginez donc des moteurs qui coûtent un quart de ce prix et sont un quart moins compliqués. »

Le président de la FIA est cependant conscient que son idée n’a que très peu de chance d’aboutir. Il semble même se racheter une image auprès des puristes du sport…

« C’est en cours de discussion par les motoristes. Au final, nous proposons des idées et ils en proposent. »

« Mais si, supposons, cela n’aboutissait pas et n’obtenait pas de soutien, au moins j’aurai essayé. La FIA ne perdra jamais. »

« C’est plus coûteux pour eux avec le moteur actuel, mais au final, le sujet reviendra de toute façon du côté la FIA. Il ne s’agit pas de défier quiconque. Il s’agit de faire ce qui est juste. »