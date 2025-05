Comme on se retrouve… Wolff, Cowell et Vowles se taquinent en conférence de presse

Les anciens collègues de Toto Wolff chez Mercedes F1 ont pris du galon en quittant l’équipe allemande.

Alors que James Vowles, l’ancien directeur de la stratégie, est devenu le patron de Williams F1, Andy Cowell, l’ancien responsable des moteurs, est lui devenu le PDG de l’équipe Aston Martin F1.

James Vowles, Andy Cowell et Toto Wolff se sont justement retrouvés en conférence de presse, à Monaco, pour un échange plutôt sympathique, et même émouvant pour le patron de Mercedes F1 !

« Tout d’abord, Andy et moi, nous échangeons des politesses ici au début, en arrivant, mais c’est, pour moi du moins, un moment émouvant de vous voir tous les deux ici. »

Et Toto Wolff d’adresser une petite pique à son ancien responsable moteur !

« Je n’aurais jamais pensé que tu ferais des châssis parce que tu détestais les châssis. Non ? Tu es un motoriste ! »

« Nous avons passé de si bons moments, tant de victoires, des moments si difficiles, et c’est absolument mérité que tu sois de PDG. C’est un moment de fierté pour Mercedes, je suppose. »

« Andy, il était l’un des managers les plus forts que j’aie jamais vus de ma vie dans toutes les autres entreprises. Il avait aussi le côté humain et la gestion des personnes, d’autre part, la compétence technique. »

« Nous avions l’habitude de rire quand nous avions un problème moteur, qu’Andy avait les doigts sur les pistons, et dans la culasse le samedi, après les qualifications. Et je disais toujours : ’Tes ongles sont-ils sales ?’ Parce que cela signifiait qu’il contrôlait ce qui se passait du côté moteur. Donc, oui, certainement. »

« De mon temps chez Mercedes, j’ai appris de Toto » confirme Andy Cowell.

« J’ai appris de Niki Lauda. J’ai appris d’Ola Källenius, et il y a tous ces personnages que vous croisez quand vous êtes dans la famille Mercedes. »

« Et oui, vous essayez de vous souvenir des bons côtés et de pousser et d’avanger. »

James Vowles et Toto Wolff plaisantent en conférence de presse

Un autre échange sympathique a eu lieu entre James Vowles et Toto Wolff, les patrons de Williams F1 et Mercedes F1 et anciens collègues.

« Toto, il y a probablement 10 ans, 12 ans environ, m’a pris… »

« Les Britanniques ne sont pas si portés sur le contact physique » sourit Toto Wolff…

Et James Vowles de poursuivre : « Il m’a pris sous son aile et m’a lentement permis d’avoir de plus en plus de responsabilités au sein de l’organisation d’une manière qui m’a exposé aux difficultés qu’il traverse quotidiennement, mais de manière sûre et positive. »

« C’est donc allé de manière similaire pour les pilotes—les pilotes vers des aspects plus techniques de l’entreprise. Et il n’y a aucun doute là-dessus. J’aurais coulé sans son expertise et ses conseils à mes côtés. »

« Et c’est ce qu’il fait vraiment bien, mais il est modeste et n’en parle pas trop. Mais c’était un plaisir dans ces circonstances. »

« Il y a eu un moment qui n’est pas très connu, mais nous avons passé une semaine ensemble chez lui en Autriche et ce fut l’une des meilleures semaines de ma vie. Donc, il y a des choses incroyables que vous pouvez faire, tant que vous êtes sous la direction de Toto. »

Quant à James Vowles, Toto Wolff n’est pas non plus surpris de l’avoir vu prendre du galon ailleurs.

« Et James… James aurait pu être directeur d’équipe chez Mercedes si je n’avais pas été là. J’étais sur son chemin. »

« Il a donc choisi une autre voie, et il le fait très bien comme vous pouvez le voir. »