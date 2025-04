Ferrari va s’atteler aux ’détails’ pour rebondir à Suzuka

Ferrari se prépare à un Grand Prix du Japon qui a déjà une importance capitale pour la Scuderia, puisqu’elle n’a inscrit que 17 points lors des deux premières courses, contre 78 pour McLaren F1. Bien sûr, la saison est encore longue, mais la double disqualification de Lewis Hamilton et Charles Leclerc à Shanghai a coûté très cher à l’équipe de Maranello.

Frédéric Vasseur, le directeur de l’équipe, rappelle que Suzuka est un circuit complexe, mais que la SF-25 a de moins en moins de secrets pour Ferrari : "Le circuit de Suzuka est particulièrement exigeant pour les voitures et les pilotes, qui apprécient néanmoins le défi que représentent ses virages uniques et emblématiques."

"Pour tous les membres de l’équipe, nous devons plus que jamais nous concentrer sur nous-mêmes afin de permettre à Charles et Lewis d’exploiter en permanence tout le potentiel de la SF-25, car jusqu’à présent, nous n’y sommes parvenus que le vendredi et pendant le Sprint en Chine."

"La Formule 1 est une affaire de détails, depuis la préparation du week-end de course à l’usine jusqu’à l’exécution sur la piste, tout en s’adaptant aux conditions changeantes de la course. Une fois que nous y serons parvenus, nous aurons une idée plus claire de notre position."

Marino Farina, ingénieur d’application de l’unité électrique des voitures de Ferrari, explique les défis que représente Suzuka : "Avec ses 5,807 kilomètres de long et ses 18 virages, Suzuka présente un tracé unique en forme de huit."

"Le premier secteur commence par les Esses, une série de virages à grande vitesse, avec des changements de direction et d’élévation, qui sont techniquement et physiquement exigeants pour les pilotes."

"L’épingle à cheveux du secteur 2 offre une opportunité de dépassement idéale et dans le dernier secteur, les pilotes tentent de prendre le célèbre virage 130R à fond avant la descente vers la chicane finale, qui a donné lieu à de nombreux moments passionnants par le passé."

"La météo peut également jouer un rôle, car elle est généralement imprévisible, les changements de direction du vent rendant la vie difficile dans les sections à grande vitesse, tandis que la pluie vient souvent compliquer les choses" poursuit Farina, détaillant comment tirer le maximum du moteur sur le tracé japonais.

"À Suzuka, il est important d’assurer une efficacité maximale du moteur et de recharger le système hybride pendant le freinage afin d’exploiter au maximum la puissance du bloc propulseur dans les longues lignes droites, tout en équilibrant les besoins en énergie pour permettre au pilote d’être également compétitif dans les sections plus lentes."

L’ingénieur détaille son parcours au sein de la Scuderia depuis son arrivée, il y a plus de dix ans : "J’ai rejoint Ferrari à la fin de l’année 2014, après avoir travaillé dans d’autres domaines du sport automobile, réalisant ainsi un rêve que j’avais depuis mon enfance !

"J’ai commencé à travailler avec l’équipe sur le circuit, en gérant le système ERS, mais maintenant je suis basé à l’usine, m’occupant de diverses tâches telles que les tests d’endurance du système ERS, la préparation et la validation de la stratégie de déploiement du système hybride pour les différents circuits, ainsi que le travail dans le garage à distance pendant les week-ends de course. J’aime passer mon temps libre avec mes enfants, lire les livres que ma femme m’a recommandés et faire du sport."