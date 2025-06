Météo F1 - GP du Canada : Soleil, nuages et chaleur modérée au programme

Le Canada accueillera la dixième manche de la saison 2025 de F1 ce week-end, mais que réserve la météo aux pilotes à Montréal ?

Si le circuit Gilles Villeneuve avait été touché par la pluie lors de la course de l’an dernier, il semble que le temps restera sec cette fois-ci, les prévisions météo annonçant un mélange de soleil et de nuages ​​pendant les trois jours de course.

Les chances de pluie sont en effet à 0% pour les Libres 1 et 2, et au maximum de 20% pour samedi ou dimanche.

VENDREDI 13 JUIN – EL1 ET EL2

Conditions : D’abord ensoleillé, puis un voile de nuages ​​élevés se formant à partir de midi, puis s’épaississant en soirée. Journée sèche prévue. Vent léger du nord-ouest tournant à l’ouest en après-midi.

EL1 : 19 °C // EL2 : 20 °C

Température maximale prévue : 20 °C

Température minimale prévue : 11 °C

Probabilité de pluie : 0 %

SAMEDI 14 JUIN – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : Voile de nuages ​​élevés devenant d’abord ensoleillé en après-midi. Journée sèche prévue. Vent léger du nord-est. À cette échéance, la confiance dans les prévisions est faible et dépend de l’emplacement de la zone de basse pression prévue sur l’Ontario.

EL3 : 20 °C // Q : 22 °C

Température maximale prévue : 22 °C

Température minimale prévue : 12 °C

Probabilité de pluie : < 20 %

DIMANCHE 15 JUIN – COURSE

Conditions : La masse d’air devrait devenir plus sèche, offrant une journée ensoleillée et sèche. Vent très faible.

Départ de la course : 23 °C

Température maximale prévue : 23 °C

Température minimale prévue : 12 °C

Probabilité de pluie : 20 %