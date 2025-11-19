Météo F1 - GP de Las Vegas : Une alerte ’inondations’ avant le début de l’action en piste

Une alerte majeure pour inondation a été émise pour Las Vegas avant le Grand Prix de Formule 1 de ce week-end.

Selon le service météorologique national, la ville fait partie de la zone touchée par les alertes d’inondation après de fortes pluies (voir vidéo ci-dessous). Le paddock est sous haute surveillance et la sécurité mobilisée pour éviter d’éventuels dégâts sur les installations et le matériel des équipes.

Des orages sont également possibles dans les environs, les alertes devant rester en vigueur jusqu’à mercredi matin, heure locale, le week-end devant débuter par la journée médias ce mercredi soir, en heure locale, dans la nuit en France. A suivre évidemment sur Nextgen-Auto !

Le sport évite donc les pires conditions avant de lancer les activités dans le paddock en piste. En ce qui concerne le Grand Prix, il y a actuellement 40 % de chances qu’il pleuve lors des journées des Libres et de la Qualification (mais pas forcément pendant les séances) mais la course devrait se dérouler sur le sec.

Le programme ci-dessous parle des jours en France, sachant qu’avec le décalage horaire de neuf heures avec Vegas, l’action en piste se situe là-bas en fin de journée et nuit de jeudi, vendredi et samedi.

VENDREDI 21 NOVEMBRE – EL1 ET EL2

Conditions : partiellement nuageux au début, puis de plus en plus nuageux dans l’après-midi. Risques de pluie en augmentation à partir de la fin de l’après-midi jusqu’à samedi. Risques modérés de pluie légère pour l’EL2. Vent léger du sud-est.

EL1 à 1h30 : 14 °C // EL2 à 5h : 12 °C

Température maximale prévue : 15 °C

Température minimale prévue : 8 °C

Risques de pluie : 40 %

SAMEDI 22 NOVEMBRE – EL3 ET QUALIFICATIONS

Conditions : partiellement à très nuageux avec un risque important d’averses jusqu’en fin d’après-midi. Risque de pluie diminuant pour les séances, en particulier pour les qualifications. Vent léger du nord-ouest.

EL3 à 1h30 : 14 °C // Q à 5h : 12 °C

Température maximale prévue : 15 °C

Température minimale prévue : 9 °C

Probabilité de pluie : 40 %

DIMANCHE 23 NOVEMBRE – COURSE

Conditions : journée principalement ensoleillée. Course sous un ciel étoilé et sec prévue. Vent léger du nord-ouest.

Départ de la course à 5h : 14 °C

Température maximale prévue : 17 °C

Température minimale prévue : 9 °C

Probabilité de pluie : 0 %