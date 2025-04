Mercedes F1 peut jouer la première place... derrière les McLaren

George Russell estime que Mercedes F1 se battra pour la première place disponible derrière les McLaren après la domination des monoplaces oranges lors des essais libres du Grand Prix de Bahreïn.

Piastri a terminé en tête avec plus d’une demi-seconde d’avance sur Russell après avoir roulé dans des conditions représentatives, où les qualifications et le Grand Prix auront lieu respectivement samedi et dimanche.

Russell a manqué la première séance, le baquet de sa Mercedes W16 étant occupé par Frederik Vesti. Le Britannique s’est toutefois montré satisfait de son chrono en fin de journée avec les pneus tendres et estime que, contrairement aux courses précédentes de la saison, les qualifications ne seront pas l’aspect le plus crucial du week-end.

"Nous nous attendions à ce que McLaren ait une longueur d’avance ici et nous l’avons vu aujourd’hui. Nous sommes loin dans le secteur intermédiaire où les pneus surchauffent, nous savons donc qu’il nous reste du travail, mais je pense que nous sommes en position de nous battre pour la première place derrière eux."

"Je pense que les Ferrari étaient en bonne voie pour réaliser un bon tour. Elles ont eu un dernier secteur un peu difficile, mais je pense que la bataille sera serrée entre nous, Ferrari et Max Verstappen, mais honnêtement, on ne sait jamais."

"Je suis convaincu que, contrairement aux trois dernières courses, ce week-end ne sera pas dominé par les qualifications. Ce week-end sera dominé par le rythme de course et la dégradation des pneus. Alors, bien sûr, on veut faire de bonnes qualifications, mais c’est en course que tout se jouera."

Son coéquipier chez Mercedes, Kimi Antonelli, a terminé cinquième lors des EL2, à moins de deux dixièmes de son coéquipier plus expérimenté, après n’avoir réussi que trois tours lors de la séance d’ouverture.

"Les EL1 ont été très courts, j’ai eu un problème d’échangeur et c’est dommage car vous ne voulez pas perdre de tours. Les EL2 étaient positifs, sur un tour ça fonctionnait bien. J’ai fait une petite erreur mais je me sentais bien dans la voiture. Les longs relais étaient très différents par rapport à ce qu’on avait connu en essais hivernaux, donc il a fallu que je m’adapte, mais à part ça, c’était une journée positive."

"Le fait que je connaisse le circuit a aidé, ça n’aurait pas été aussi simple à Suzuka. En EL2, j’ai rapidement été en confiance avec la voiture bien que les conditions soient différentes, et j’ai pu attaquer."

"McLaren est encore la favorite, mais je pense que l’on peut viser le top 5 en qualifs. Je pense qu’on peut lutter contre Red Bull et Ferrari mais ce sera plus difficile face à McLaren."

Frederik Vesti a lui bien profité de ses Libres 1 avec 26 tours couverts mais un modeste 18e chrono.

"Je suis très satisfait de cette séance. Une fois les roulages en medium terminés, j’étais 5e, ce qui est une bonne position. J’ai eu l’impression de bien maîtriser la voiture. J’ai rencontré quelques soucis avec les durs. Nous n’avions quasiment aucune adhérence avec ces températures très élevées. C’est assez délicat. Mais avec les mediums, j’ai réalisé un bon tour et j’ai pu apporter de bons retours à l’équipe."

"Évidemment, de mon point de vue personnel, j’aurais aimé rouler en tendres et voir ce que j’aurais pu faire comme tout le monde. Mais je vais l’aborder avec le sourire, car j’ai vraiment apprécié. J’ai aussi apprécié le long relais final, où j’ai essayé de travailler avec la voiture et de comprendre la direction des pneus. Nous avons obtenu de bonnes données à analyser pour le reste du week-end."

Peut-il établir une comparaison juste ente le simulateur et la W16 après cette séance ?

"C’est une question intéressante, car j’ai bien sûr piloté mille heures dans le simulateur avec cette voiture, et beaucoup moins en réalité. Cependant, je pense que ma performance d’aujourd’hui montre que le simulateur est très bon. Il reste certainement des points à améliorer. J’ai une longue liste de points à améliorer. J’ai beaucoup appris aujourd’hui et je peux en faire profiter l’équipe à Brackley, et nous pouvons certainement améliorer notre simulateur."

"L’objectif était bien sûr de prendre rapidement le rythme pour cela. Il s’agit vraiment d’évaluer l’adhérence et le niveau de poussée, car il est très facile de faire une erreur, que ce soit trop ou trop peu. Il était donc très important de se mettre au travail et de réaliser rapidement un bon chrono. Et c’était facilité par la qualité du simulateur."

Le pilote a aussi évoqué son avenir. On le dit en discussions avec Cadillac F1...

"Nous travaillons dur là-dessus. Une EL1 si tôt dans la saison est très importante pour moi. Si vous la faites à Abu Dhabi, tous les contrats sont déjà signés et il n’y a plus de baquets disponibles. Courir ici à Bahreïn, en avril, est donc très utile pour moi et mon équipe."

"Nous étudions toutes les possibilités. Cadillac ? Pas seulement Nous parlons à quelques équipes et nous travaillons dur pour essayer de trouver les baquets possibles."