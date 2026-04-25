Mercedes F1 peut-elle faire du ’favoritisme’ envers Antonelli ?

Mercedes F1 va-t-elle favoriser Kimi Antonelli face à George Russell, quand bien même les deux pilotes ont évolué au sein de l’académie du constructeur ? C’est ce que pense Johnny Herbert, qui juge que faire gagner Antonelli enverrait un message fort en faveur de Mercedes.

L’Italien s’est hissé en tête du classement du championnat le week-end dernier après avoir remporté son deuxième Grand Prix au Japon, faisant suite à sa première victoire en Chine deux semaines plus tôt. S’exprimant auprès de Motorsport Week, Herbert a suggéré qu’Antonelli est désormais fermement sur la voie pour devenir un pilote plus complet.

"Oui, absolument. Il ne va faire que progresser et se renforcer à mesure qu’il mûrit" note Herbert. "Il est très mature. Kimi est à la fois mature et immature, car c’est un jeune homme très, très sympathique. Mais il a Toto derrière lui, et c’est un atout très puissant pour lui."

"C’est probablement plus difficile pour George car, même si on essaie de faire abstraction, et je suis sûr que Toto ne veut pas donner l’impression qu’il favorise l’un plus que l’autre, cela s’est déjà vu. On sait donc déjà qu’il y a probablement un léger favoritisme envers Kimi, parce qu’il a pris ce risque et qu’il l’a fait venir."

"Il l’a soutenu tout au long de son parcours et continue de le faire actuellement. C’est donc une grande force pour lui de pouvoir réaliser ces performances que nous avons vues lors des dernières courses, c’est certain."

"Et ils sont dans une très bonne position, évidemment, pour viser le titre. Ce ne sera qu’entre ces deux-là. Personne d’autre, de manière réaliste, n’y parviendra. La seule autre équipe capable de le faire est probablement Ferrari."

"Il faudra voir si McLaren peut maintenir cette régularité avec de meilleures performances au Japon. Mais, oui, chez Mercedes, le titre F1 se jouera entre ces deux-là, et c’est à nouveau une opportunité majeure. Un peu comme ce que Lando et Oscar ont connu l’année dernière."

Herbert n’a toutefois pas oublié Russell, qui a terminé devant Lewis Hamilton lors de deux des trois saisons où ils étaient coéquipiers. Le Britannique a souligné cette réussite comme une raison pour laquelle Russell est également bien placé pour décrocher son premier titre.

"C’est une opportunité pour eux de remporter leur premier championnat du monde. Et George, j’espère qu’il pourra le faire. J’aime bien George. Il a sa propre personnalité, et certaines personnes n’accrochent pas particulièrement avec lui lorsqu’il fait certains commentaires, parfois."

"Mais en tant que travailleur acharné, il a œuvré très dur pour arriver là où il est. Il a très bien travaillé aux côtés de pilotes comme Lewis par le passé et a montré qu’il pouvait le battre. J’espère que cela fonctionnera. Mais Kimi a l’air très, très solide en ce moment. Il va falloir voir."

"La chose principale, enfin, qu’il faudra surveiller avec Kimi, c’est que sa faiblesse a probablement été sa régularité. S’il parvient à régler ce problème de régularité, ce qu’il fera j’en suis sûr, que ce soit cette année ou non, je ne sais pas, tout porte à croire que cela pourrait pencher en sa faveur. Mais George voudra mettre fin à cette série."