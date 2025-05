Mercedes F1 mise sur sa performance sur un tour pour briller à Monaco

Mercedes F1 peut-elle créer la surprise à Monaco ?

Toto Wolff, le directeur de l’équipe, compte bien sur la performance pure de la W16, sur un tour, pour bien se qualifier dans les rues de la Principauté.

Le rythme de course très décevant d’Imola doit certes être compris et analysé mais il sera moins primordial ce week-end, puisqu’il est impossible de dépasser ou presque à Monaco. Reste à voir ce que la stratégie obligatoire à deux arrêts (sur le sec) peut changer ou non à la hiérarchie...

"Après une course difficile en Italie, nous avons l’opportunité de rebondir immédiatement à Monaco. Nous allons travailler dur, rapidement et efficacement, pour comprendre ce qui a causé nos limites à Imola. Il est important de maîtriser cela afin d’éviter de récidiver," explique l’Autrichien, qui n’a pas assisté au dernier Grand Prix.

"Nous savons cependant que Monaco représente un défi très différent. Les qualifications sont absolument vitales et ont été notre point fort cette année. C’est encourageant, mais cela ne signifie rien si nous ne sommes pas à la hauteur en piste. Nous avons vu à quel point les samedis ont été compétitifs cette année, et c’est toujours plus intense à Monaco."

"Nous devrons être à notre meilleur niveau pour nous donner les moyens de nous battre pour un bon résultat dimanche. Les deux arrêts obligatoires du Grand Prix ajouteront également une dimension supplémentaire à la course. Nous sommes impatients de relever ce défi et de reprendre la piste."