Alonso comprend le refus de Newey de se pencher sur l’AMR25

Fernando Alonso attend beaucoup d’Adrian Newey pour sa première monoplace chez Aston Martin F1, en 2026.

Le designer est arrivé début mars dans l’équipe d’Enstone, soit deux mois après la publication des règlements.

Un temps perdu qu’il a fallu rattraper au mieux, tout en apprenant à connaitre ses collaborateurs.

C’est aussi pourquoi l’Espagnol comprend que Newey refuse de participer à toute réunion concernant la voiture actuelle.

"Je pense qu’il aurait probablement préféré rejoindre l’équipe il y a un an et commencer plus à son aise le projet 2026. Donc, même pour le projet 2026, il pense que c’est tard. Je comprends donc parfaitement qu’il doive se concentrer uniquement sur la voiture de l’année prochaine. Il n’a pas fabriqué la voiture de cette année, il n’a rien conçu de la voiture, donc je ne pense pas que ce soit à lui de trouver la solution," confie le pilote espagnol à Miami.

Alonso a enfin trouvé du temps entre Djeddah et Miami pour discuter avec Newey, lors d’un déjeuner à l’usine. De quoi lui redonner de la confiance ?

"Pas vraiment, parce que je n’ai jamais perdu confiance, je ne suis pas trop inquiet pour l’année prochaine. Je pense que cette année n’est que la continuation de certains problèmes rencontrés ces deux dernières saisons, et que nous n’avons pas réussi à surmonter certains obstacles."

"Pour l’année prochaine, avec le nouveau règlement et l’arrivée d’Adrian, aucun élément de la voiture de cette année ne sera intégré au projet de l’année prochaine. C’est une refonte complète, donc je ne suis pas trop inquiet pour l’année prochaine."

"On comprend mieux nos lacunes et notre retard par rapport aux meilleures équipes. De plus, certains des nouveaux venus dans l’équipe ont de bonnes références, car ils viennent de prétendants au titre mondial, et savent donc ce qui est nécessaire."