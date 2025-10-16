Mercedes F1 a-t-elle vraiment prolongé Russell pour une seule année ?

Personne n’a été surpris de l’annonce faite hier par Mercedes F1 concernant les nouveaux contrats de George Russell et Kimi Antonelli, qui les maintiendront en place dans leur équipe.

Ce qui a pu surprendre par contre, c’est que Mercedes n’a parlé que de son duo et de 2026, sans s’étendre sur les durées des contrats de chacun de ses pilotes.

S’il est facile d’imaginer qu’Antonelli accepte un renouvellement de son contrat saison par saison, ce n’est pas forcément le cas de Russell, qui a fait bien connaitre ses conditions ces dernières semaines, notamment sa volonté d’avoir un contrat couvrant plusieurs années.

Mais le communiqué de Mercedes F1 n’a fait aucune mention des durées des contrats respectifs de ses deux pilotes, alors que c’est ce qui allait toujours susciter le plus d’intérêt. La déclaration de Mercedes indiquait seulement que les deux pilotes continueraient à faire partie de l’équipe jusqu’en 2026.

Un contrat d’une seule saison pour Russell, par opposition à un contrat qui s’étendrait au moins jusqu’en 2027, a des implications importantes pour le marché des pilotes, qui devrait connaître un bouleversement l’année prochaine.

Face à la grande incertitude de l’impact de la révolution des règles de la F1 en 2026 sur la grille de départ, les équipes et les pilotes ont évidemment évalué la liberté qu’ils souhaitent s’accorder à plus long terme.

Un contrat d’un an présente l’avantage de laisser toutes les options ouvertes pour 2027, tandis qu’un contrat plus long offre une sécurité supplémentaire.

Si un contrat renouvelable pour un jeune pilote comme Antonelli, qui est encore en train de faire ses preuves, n’a rien de surprenant, dans le cas d’un pilote expérimenté comme Russell, une prolongation d’une seule saison est quelque peu inhabituelle malgré tout.

Cela est d’autant plus vrai que Mercedes a souvent eu pour habitude d’annoncer des contrats pluriannuels.

En effet, le précédent contrat signé par Russell, en 2023, le liait pour deux années supplémentaires, soit 2024 et 2025.

Cependant, bien que la durée du dernier contrat de Russell n’ait pas été explicitement annoncée, son nouveau contrat serait bien conclu dans le cadre d’un accord pluriannuel qui court effectivement jusqu’en 2027 selon nos propres informations, recoupées par diverses sources consultées en fin de journée hier.

Alors pourquoi la durée n’a pas été précisée publiquement ? Mercedes ne souhaite pas s’engager dans les détails du contrat, craignant que cela n’alimente les spéculations autour de Max Verstappen, encore une fois.

Mercedes et Russell souhaitent remporter ensemble des championnats du monde, c’est un fait, mais il faudra pour cela que la future W17 et son moteur soient au niveau espéré. Dans ce cas, tout ira bien dans le meilleur des mondes et une période de domination pourra s’ouvrir.

Dans le cas contraire, des brèches s’ouvriront. Russell pourrait décider d’aller voir ailleurs. Aston Martin F1 pourrait créer la surprise et s’il peut s’en aller, il se retrouverait alors en compétition avec Verstappen, déçu d’une éventuelle RB22 à moteur Red Bull Ford trop peu compétitive.

Il est donc dans l’intérêt de Russell et de Mercedes de rester ouverts quant à l’avenir à long terme, d’autant plus que le marché des pilotes de F1 pourrait connaître des bouleversements spectaculaires la saison prochaine. C’est d’ailleurs la prédiction de Nicolas Todt, manager de plusieurs pilotes en F1, à commencer par Charles Leclerc, son principal client et pilote chez Ferrari.

Leclerc irait-il voir ailleurs en voyant que Ferrari ne peut pas gagner dans cette nouvelle ère ? Verstappen, en théorie lié à Red Bull jusqu’à la fin de 2028, serait-il aussi prêt à faire valoir ses immenses atouts ailleurs ? Des scénarios passionnants se dessinent !