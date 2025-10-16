Comment Lawson a réussi à se remettre dans le rythme d’Hadjar

Il n’est toujours pas certain que Liam Lawson conservera son baquet chez Racing Bulls en 2026 : les signes sont mitigés et Red Bull garde officiellement toutes les options ouvertes.

Lawson a débuté l’année 2025 dans l’équipe Red Bull Racing, mais a été rétrogradé après seulement deux courses ; Yuki Tsunoda l’a remplacé. Mais depuis son retour chez Racing Bulls, les performances de Lawson se sont améliorées. Il a obtenu des résultats plus réguliers et a même décroché la 5e place à Bakou, son meilleur résultat en carrière.

Cependant, Lawson admet avoir eu du mal au début à tout mettre en place dans la Racing Bulls VCARB 02, ce qui signifie qu’il manquait de constance en début de saison.

Lawson a déclaré publiquement que pour conserver sa place, il devait être performant et cela semble être le cas récemment, avec un rythme équivalent à Hadjar. Qu’a-t-il mis en place pour y parvenir ?

"Ce sont de petits réglages qui s’affinent, plus que des gros changements. Au fil d’une saison, vous apprenez à connaître vos préférences personnelles en tant que pilote."

"Ce sont des choses simples, comme une voiture légèrement plus orientée vers l’exploitation de son train avant ou une voiture légèrement plus stable du train arrière."

"Plus encore, sans entrer dans les détails, il y a des aspects personnels, des questions de confort dans la voiture, en termes de position, en termes de sensations que je reçois à travers le volant, qui m’ont permis d’être plus à l’aise et de mieux ressentir ce qui se passe."

"Évidemment, je ne suis pas du même côté du garage cette année, en étant revenu en cours de saison et, naturellement, avec le temps, on construit une relation avec un nouvel ingénieur et une nouvelle équipe de course."

"C’est ce que nous avons aussi dû faire cette année, apprendre à connaitre les gars. Et cette relation, c’est quelque chose avec lequel nous nous sentons de plus en plus à l’aise chaque week-end."

La décision de Red Bull pour les duos de ses deux équipes de 2026 approche. Si Lawson a évidemment très peu de chances d’être propulsé à nouveau chez Red Bull Racing, il espère bien s’accrocher à son baquet chez Racing Bulls.

Cela pourrait être facilité par une promotion d’Isack Hadjar, ce qui permettrait à Red Bull de lancer Arvid Lindblad en F1. Voire Alex Dunne si le Dr Helmut Marko arrive à le convaincre avec de bonnes promesses.

Lawson estime-t-il en avoir assez fait pour ne pas s’inquiéter de son avenir ? A-t-il suffisamment convaincu avec ses récentes performances, parfois meilleures que celles de son équipier français ?

"C’est probablement à vous de juger mieux que moi, je ne sais pas vraiment."

"Ce n’est pas quelque chose que j’étudie de très près. Notre calendrier est très chargé. Nous passons beaucoup de temps à travailler sur la voiture et à préparer les Grands Prix."

"Surtout ceux-là, ces courses lointaines qui sont très particulières. Honnêtement, cela représente beaucoup de travail supplémentaire. En dehors de cela, je n’y ai pas vraiment prêté attention."