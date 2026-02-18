Mercedes compte sur la F1 et la FIA pour ne pas se liguer contre son moteur

Toto Wolff estime que le président et PDG de la F1, Stefano Domenicali, pourrait empêcher les motoristes rivaux de gagner contre le moteur Mercedes controversé dans l’affaire du taux de compression, qui fait débat depuis plusieurs semaines.

Le comité consultatif des groupes propulseurs de la F1 doit se réunir à Bahreïn ce mercredi pour discuter d’un éventuel changement de règlement concernant la méthode de mesure du taux de compression du moteur, avant l’homologation prévue le 1er mars.

Le PDG de Mercedes déplore la volonté de ses rivaux de créer une balance de performance, à l’image de ce qui se fait en WEC, sans le dire ouvertement, et déplore la volonté de brider les innovations technologiques.

"Je dirais qu’au sein de ce sport, il y a des individus qui veulent en faire une compétition avec une BoP, sans l’appeler ainsi" a déclaré Wolff. "Cela revient à dire que nous ne voulons pas d’ingéniosité technique et que nous préférons avoir un pied d’égalité. Par conséquent, nous inventons à la volée des règles qui rendent les choses encore plus complexes."

"L’essence même de la Formule 1 est de trouver de la performance, d’attirer les meilleurs ingénieurs et les meilleurs talents, et de leur donner la liberté de développer des solutions selon les réglementations. Parfois, cela joue en votre faveur, d’autres fois contre vous."

L’Autrichien a toutefois confiance en l’objectivité du PDG de la F1, Stefano Domenicali, et du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem : "Mais je crois que, fondamentalement, le président de la FIA et Stefano examineront la situation de manière holistique et éviteront trop de manœuvres politiciennes."

"Lorsqu’il y aura une super majorité, les quatre motoristes plus la FOM et Mohammed on pourra se dire ’d’accord, ce n’est plus une coalition contre un seul motoriste’, car je pense que Stefano regardera toujours cela avec un œil extérieur aux jeux politiques ou aux manipulations des écuries."