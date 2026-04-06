McLaren salue la résilience de Piastri après un début de saison difficile
Au-delà de la performance, une maturité en pleine affirmation
En Australie et en Chine, le début de saison 2026 d’Oscar Piastri n’avait rien d’un long fleuve tranquille. Mais la réaction du pilote australien au Japon n’a pas échappé à son directeur d’écurie chez McLaren, Andrea Stella, qui a tenu à saluer sa solidité mentale après un enchaînement de contretemps.
Absent des deux départs des deux premières manches de la saison, Piastri a connu un retour compliqué en Formule 1. En Australie, il a vu ses espoirs s’envoler avant même la mise en grille, victime d’un accident en se rendant sur la grille. Puis, en Chine, un problème mécanique survenu cette fois sur la grille, avant le départ de la course, l’a empêché de prendre part au Grand Prix.
Un enchaînement difficile pour le pilote de 24 ans, seulement quelques mois après avoir perdu le titre face à son coéquipier Lando Norris.
Mais au Japon, Piastri a su rebondir avec autorité. Sur le tracé de Suzuka, il a offert à McLaren son premier podium de la saison en décrochant une solide deuxième place, marquant ainsi son retour aux avant-postes.
Pour Andrea Stella, ce début de saison mouvementé a finalement constitué un révélateur du caractère de son pilote.
"Le début de saison a donné à Oscar l’opportunité de tester où il en était en termes de maturité, de force et de capacité à absorber l’adversité," a-t-il déclaré.
Le dirigeant italien n’a pas caché son admiration face à la réaction de son pilote.
"Je dois dire que l’équipe est extrêmement impressionnée par la force que ce pilote démontre."
Au-delà de la performance pure, Stella insiste sur l’impact collectif d’une telle attitude.
"Cela se transmet à toute l’équipe, car quand vous voyez un pilote réagir ainsi après une deuxième course où il n’était pas en mesure de participer, cela devient extrêmement motivant pour tout le monde."
"Donc vraiment, bravo à Oscar, bravo à son développement personnel. Ce n’est pas seulement le développement d’un pilote qui devient de plus en plus rapide, mais aussi celui d’une personne qui devient de plus en plus mature et forte mentalement."
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