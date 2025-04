McLaren Racing annonce une restructuration et quitte la Formule E

McLaren Racing a annoncé une restructuration de son programme prévue au terme de l’année en cours. La firme de Woking avait annoncé récemment un retour en endurance et aux 24 Heures du Mans à l’horizon 2027, et cela ne se fait pas sans conséquences dans le portfolio actuel du team.

Le résultat direct de ces choix est l’arrêt, en fin de saison du programme en Formule E. L’équipe avait racheté l’équipe de Mercedes quand la firme à l’étoile avait stoppé son programme de monoplace électrique, et avait un contrat avec Nissan pour la fourniture de moteurs.

Le très bon début de saison de l’équipe, notamment grâce au jeune Taylor Barnard, n’a donc pas pu sauver ce programme qui était de loin le moins important pour le prestige de McLaren, et aussi pour le lien avec sa riche histoire.

En effet, en plus de retourner en WEC et aux 24 Heures du Mans, où la marque avait gagné en 1995, le programme en IndyCar avec trois voitures vise avant tout une victoire aux 500 Miles d’Indianapolis, ou Patricio O’Ward avait terminé deuxième l’année dernière.

Avec la Formule 1, le WEC et l’IndyCar, McLaren sera la seule équipe à pouvoir viser la fameuse Triple Couronne (titre mondial en F1, victoire au Mans et à Indianapolis) sur la même année, même si cet objectif est évidemment très compliqué à atteindre.

"Nous sommes immensément fiers de ce que nous avons accompli en Formule E et la série joue un rôle intégral dans le paysage global du sport automobile" a déclaré Zak Brown, le PDG du groupe McLaren.

"Mais le moment est venu d’explorer d’autres opportunités qui s’alignent plus étroitement avec la direction stratégique globale de McLaren Racing - y compris notre arrivée en 2027 dans le Championnat du monde d’endurance de la FIA."

"Pour l’instant, nous nous concentrons sur la mise en place de cette grande équipe pour le succès futur en travaillant à la sécurisation d’un nouveau propriétaire. L’équipe a bien commencé l’année et nous avons l’intention de terminer la saison en beauté. J’aimerais remercier l’équipe, la Formule E, nos partenaires et nos fans pour leur soutien continu."

Ian James, directeur de l’équipe McLaren en Formule E, a commenté l’arrêt du programme et salué le travail accompli par son équipe : "Nous avons vécu un voyage incroyable jusqu’à présent en tant qu’équipe et nous sommes à juste titre fiers de nos réalisations."

"Depuis le début de la Saison 9 du championnat du monde de Formule E, nous avons eu beaucoup de chance de faire partie intégrante de la famille McLaren Racing. Je remercie du fond du cœur l’entreprise, nos partenaires et tous nos fans, pour leur confiance et leur soutien tout au long de la saison, qui se poursuivra alors que nous nous battons jusqu’à la fin du championnat de cette année."

"Cette équipe n’a pas d’égal en termes de talent - un talent qui a permis de remporter d’énormes succès par le passé et qui continuera à le faire à l’avenir" poursuit-il, alors que la structure devrait être rachetée et simplement changer de nom, comme lors du passage de Mercedes à McLaren.

"Bien que le chapitre McLaren Racing prenne fin, nous reconnaissons la valeur et le pouvoir de la Formule E en tant que championnat du monde et plateforme pour un changement positif alors que le sport est de plus en plus fort."

"Le travail est bien engagé pour explorer les meilleures opportunités pour l’équipe de continuer à concourir au-delà de la saison 11. En attendant, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour nous assurer que nous terminons en beauté le chapitre actuel de notre aventure en Formule E."