Un des business de Lewis Hamilton fait faillite

La chaîne de restaurants végétaliens du pilote Ferrari Lewis Hamilton s’apprête à fermer définitivement ses portes avec la fermeture de tous ses restaurants au Royaume-Uni.

Le septuple champion du monde a participé au lancement de Neat Burger il y a six ans, aux côtés de l’acteur Leonardo DiCaprio. Le premier restaurant a ouvert près de Regent Street en 2019. L’entreprise se présentait comme « la première chaîne internationale de burgers végétaliens ».

Mais après avoir subi des pertes substantielles en 2023 et en 2024, les restaurants britanniques vont aussi fermer définitivement.

Hamilton possédait également des restaurants à Milan et à New York, qui ont fermé l’été dernier.

La fermeture des deux derniers restaurants britanniques entraînera la perte d’environ 150 emplois.

"Nous n’avons aucun autre commentaire à faire pour le moment, si ce n’est pour confirmer que l’entreprise a pris la difficile décision de fermer ses restaurants au Royaume-Uni," a déclaré un porte-parole de Neat Burger.

L’acteur DiCaprio et le footballeur belge Thibaut Courtois ont également participé au projet.

La franchise était évaluée à 100 millions d’euros en 2023, mais a enregistré des pertes récentes de 10 millions d’euros. Cette baisse de chiffre d’affaires a été attribuée à une baisse de fréquentation à Londres due au travail hybride et à une baisse de la demande de livraison.

Au moment du lancement de Neat Burger, Hamilton, alors pilote Mercedes, déclarait : "Je pense que nous avons besoin d’une option plus saine, plus savoureuse et plus attractive pour ceux qui souhaitent éviter la viande de temps en temps."