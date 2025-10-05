McLaren F1 : un travail ’incroyable’ salué par Brown et Stella après le titre constructeurs

McLaren F1 a remporté son dixième titre constructeurs en Formule 1, le deuxième de suite, grâce à la troisième place de Lando Norris et à la quatrième d’Oscar Piastri à Singapour. C’est la première fois que l’équipe remporte deux couronnes par équipes à la suite depuis 1998 et 1999 avec Mika Häkkinen et David Coulthard.

Zak Brown, le PDG de l’équipe, a évidemment tenu à remercier l’ensemble de ses employés pour cet accomplissement, qui intervient à six week-ends de la fin de saison, et à deux mois de la finale d’Abu Dhabi.

"C’est incroyable, une équipe géniale à l’usine et ici, tous les hommes et toutes les femmes ont fait un travail incroyable. Le leadership d’Andrea et de tous les cadres, nos actionnaires, c’est un travail d’équipe pour gagner deux titres à la suite" a déclaré Brown.

L’Américain a salué son duo de pilotes, et assure encore qu’ils seront libres de se battre pour la couronne mondiale, malgré la menace que représente Max Verstappen, et que Brown semble pour le moment ignorer.

"Ils ont piloté brillamment toute la saison, on n’aurait pas pu gagner le titre constructeurs sans deux pilotes aussi bons. On les laisse piloter et on s’est rongés les ongles ici mais c’était propre, ils veulent gagner, il reste beaucoup de compétition et on espère d’autres victoires pour tous les deux."

Andrea Stella, le team principal de McLaren, était ému après l’arrivée, lui qui a pris les commandes de l’équipe en 2023 et n’a cessé de la faire progresser depuis. L’Italien a lui aussi tenu à saluer le travail de toute une équipe.

"Une émotion incroyable, je veux la partager avec toute l’équipe pour leur travail remarquable. On le fait avec six courses restantes, c’est incroyable, c’est grâce à tout le monde dans l’équipe et à nos partenaires, c’est un travail d’équipe qui est récompensé" a déclaré Stella.

La question est de savoir si l’équipe pourra se battre pour une troisième couronne de suite alors que la réglementation sera entièrement nouvelle l’année prochaine, et il assure que tous les membres de McLaren travaillent de manière acharnée dans ce but.

"Nous allons travailler très dur pour continuer cette série de victoires à l’avenir, avec ce grand changement de règlement. C’est toujours difficile mais nous sommes pleinement concentrés dessus."