Frustré et énervé, Piastri veut revoir le replay de sa collision avec Norris

Oscar Piastri était très énervé par le dépassement au départ de Lando Norris, sa McLaren percutant légèrement la sienne au 3e virage du premier tour au Grand Prix de Singapour.

Le Britannique a eu un petit décrochage en accrochant légèrement avec son aileron avant la Red Bull de Max Verstappen devant lui et a glissé vers l’Australien, manquant de peu de l’envoyer dans le mur en sortie.

Piastri était frustré pendant plusieurs tours à la radio, espérant même un échange de place avec son équipier ! Mais McLaren a attendu la décision de la FIA (pas de sanction) pour lui dire qu’elle ne ferai rien non plus.

A la sortie de sa monoplace, Piastri a fait attention à ses mots devants les journalistes.

"Évidemment, ce fut une course difficile, un premier tour difficile. Je n’ai pas vu le replay. Je ne sais que ce que j’ai vu depuis la voiture, donc je vais aller jeter un œil avant d’en dire plus," dit le pilote McLaren F1 à l’arrivée.

"Vous avez entendu ma frustration à la radio..." ajoute-t-il avant de basculer sur le titre constructeurs obtenu par McLaren aujourd’hui. "C’est évidemment une grande soirée pour toute l’équipe. Ce n’est évidemment pas la course que j’espérais, mais pour toute l’équipe, ce soir est l’aboutissement d’un travail acharné, non seulement cette année, mais depuis de nombreuses années. Je suis très fier de faire partie de cette équipe et c’est un moment de fierté pour toute l’équipe."

A-t-il changé d’avis sur la manoeuvre de Lando au départ ?

"Oui, je pense que oui. L’adrénaline est redescendue. Je ne pense pas qu’il y ait eu intention de collision, mais il y en a eu une, et je dois regarder le replay pour voir exactement ce qui s’est passé."

Y a-t-il de quoi définir de nouvelles règles entre lui et Lando ? N’est-ce pas normal de tenter de prendre une place ?

"Je ne sais pas. Je n’ai pas vu l’incident à la télévision. Je dois d’abord regarder ça avant de dire quoi que ce soit."

"Je pense qu’il faut simplement tirer les leçons de ce week-end et voir ce qui peut être amélioré. Je pense que dans l’ensemble, le week-end s’est très bien passé. Les essais se sont bien déroulés, les qualifications se sont bien déroulées, j’ai peut-être été un peu lent à démarrer la course, mais j’ai l’impression que le rythme était plutôt bon."

Zak Brown, son patron, a dit à propos du départ entre ses deux pilotes que "comme tous les week-ends de course, on passe tout en revue. Il semble que Max et Lando se soient touchés, donc c’était clairement un incident au virage 3."

"Quand on a trois ou quatre voitures au même niveau, c’est inévitable, c’est de la course aussi. Nous examinerons cela plus en détail lundi, mais c’était clairement de la course, de la course un peu dure."