La première journée du Grand Prix Las Vegas a vu la pluie perturber la première journée de McLaren F1 sur le circuit du Strip. Malgré cela, Lando Norris et Oscar Piastri ont bouclé 46 tours, alors que l’équipe avait décidé de ne pas sortir en piste lors des EL1 à cause des conditions impraticables, aucun pilote n’ayant fait un chrono durant cette séance, et la deuxième partie de la journée a été un peu plus prolifique.

Les deux pilotes ont d’abord roulé en pneus pluie, et ils ont été les premiers à mettre les gommes intermédiaires, affichant un bon rythme en cours de séance. Finalement, Piastri a terminé cinquième de la journée.

"Ce n’est pas très pertinent pour la suite du week-end. De mon côté, on voulait vérifier le nouveau moteur et le nouveau turbo, et c’est bien d’avoir du roulage avec. Il y a toujours des choses à apprendre dans des conditions de ce genre, c’est utile, même si ça ne l’est pas pour les prochains jours" a déclaré l’Australien.

Il aura dix places de pénalité à cause d’un nouveau turbo, et il a pu évaluer cette nouvelle pièce : "C’est un progrès, dans ces conditions c’est difficile de savoir exactement ce que c’est, mais ça semble bon, donc j’espère que ça sera aussi bon sur le sec."

Il admet que la sanction va compliquer sa course, mais il n’abandonne pas tout espoir de bon résultat, puisqu’il prendra dix places de pénalité et sait qu’il peut être proche du top 10 sur la grille.

"Ce ne sont que dix places, donc plus je peux partir haut, mieux c’est. Ca ne change pas trop l’approche de la qualification, ce sera une Q3 intéressante et pour moi, ça ne change pas vraiment."

Norris était septième à l’issue de la première journée, et le champion du monde en titre a expliqué les difficultés de cette première journée, ainsi que son déroulement et la stratégie de McLaren.

"C’est bon d’être de retour en piste ici à Las Vegas, c’est toujours un endroit intéressant pour piloter une F1. C’est un circuit avec très peu d’adhérence et de basses températures, et la pluie d’aujourd’hui n’a fait qu’accentuer cela" a déclaré Norris.

"En EL1, la quantité de pluie faisait qu’il n’y avait pas grand intérêt à sortir, d’autant plus que nous nous attendons à ce que ce soit sec le reste du week-end, mais c’était bien de faire quelques tours pendant les EL2, même si les conditions étaient encore humides."

"Nous avons du travail important à faire demain, notamment pour tester de nouvelles pièces et nous préparer pour les qualifications sur le sec, donc les EL3 seront importants. Nous ferons de notre mieux avec les données recueillies aujourd’hui et nous nous assurerons d’être prêts demain après-midi."

Randy Singh, directeur de la compétition de l’équipe, explique pourquoi la pluie a compliqué le travail de McLaren, au-delà du simple manque de pertinence des données récoltées par les ingénieurs.

"Les conditions ont rendu difficile une évaluation correcte de la voiture. Sous la pluie, nous avons dû recouvrir certains capteurs de ruban adhésif, ce qui signifie que nous n’avons pas toujours pu obtenir les données que nous voulions" a déclaré Singh.

"Alors nous avons décidé de ne pas monter le nouveau fond plat en raison du risque et parce que nous ne pensions pas en apprendre beaucoup dans ces conditions. Nous espérons le faire rouler demain et l’évaluer plus efficacement."

"La pluie et l’eau stagnante ont rendu la piste délicate, en particulier avec les murs si proches, même si les pneus ont bien tenu et que nous avons pu faire du travail utile avec les intermédiaires lorsque la pluie s’est calmée."

"Les deux séances ayant été humides, il y a beaucoup à accomplir demain, y compris la préparation pour les qualifications, et le programme sera condensé. Il est clairement impossible de tirer des conclusions sur notre rythme ou nos positions probables."

"Comme d’habitude, on peut s’attendre à ce que les quatre meilleures équipes soient très proches les unes des autres, et le roulage limité d’aujourd’hui rend encore plus difficile de prédire à quoi ressemblera la grille de départ."