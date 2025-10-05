McLaren F1 a noté un ’schéma’ qui explique sa déception à Singapour

Le directeur de l’équipe McLaren F1, Andrea Stella, a expliqué pourquoi Oscar Piastri et Lando Norris ont été en retrait à Singapour, et pourquoi l’équipe est globalement moins dominante depuis plusieurs courses.

Avant le week-end sur le circuit urbain de Marina Bay, McLaren était attendue au tournant, mais l’équipe a été en retrait. Pour Stella, un schéma récurrent se dessine cette saison, qu’il identifie comme la raison pour laquelle Piastri et Norris pourraient aborder la course en outsiders, et non en favoris.

"Cela tient au fait que, globalement, certaines voitures étaient plus rapides que nous, en particulier Mercedes et Red Bull. Mais on semble avoir observé un schéma, qu’on avait déjà vu à Bakou et maintenant ici à Singapour, qui ressemble à ce qu’on a connu au Canada" a déclaré Stella.

"Quand on a des freinages avec des bosses et des vibreurs, on n’est pas la meilleure voiture, ce fut le cas au Canada, à Bakou, et à Singapour aussi. D’un point de vue technique, ce n’est pas totalement une surprise."

"Car nous connaissons les conditions dans lesquelles nous développons notre voiture. C’est une information importante pour nous aider à mieux développer la voiture à l’avenir, en incluant ces types de conditions."

La physionomie du tracé est également en cause dans la déception de ce week-end, tout comme les pneus : "De manière générale, on gagne du temps en milieu de virage, mais ici chaque virage est trop court. Ce circuit est dominé par le freinage et la traction, et avec les bosses et les vibreurs, on semble souffrir un peu."

"Pendant les qualifications, tout au long du week-end, on a vu que Mercedes était capable d’enchaîner des secteurs très compétitifs, et Max aussi. Nos pilotes faisaient les mêmes remarques qu’à Bakou et au Canada, donc c’est un type de configuration dans lequel on n’est tout simplement pas les plus compétitifs."

"Nos pilotes continuent de faire des remarques qui soulignent que le changement de pneus entre l’an dernier et cette année joue quelque peu un rôle. L’an dernier, ils se sentaient beaucoup plus à l’aise pour piloter à Singapour, et cette année, ils ont fait des commentaires sur le comportement des pneus avant, notamment avec les gommes tendres."

Le fait que Red Bull ait amené deux évolutions alors que la McLaren n’a plus changé depuis la pause estivale est aussi un facteur : "Il y a une tendance, car nous avons arrêté le développement de la voiture depuis un moment, pour nous concentrer entièrement sur 2026."

"On a apporté quelques petites pièces à Monza, mais à part ça, tout est focalisé sur 2026 depuis longtemps, alors que certains concurrents continuent d’amener des évolutions en piste."

"Red Bull est clairement l’un d’eux. Ensuite, il faut identifier le schéma lié au freinage avec bosses et vibreurs, et aussi celui des circuits à faible appui, comme à Monza ou Bakou. Donc il y a plusieurs facteurs qui se combinent."

Cependant, tout n’est pas perdu, car l’équipe aura encore des pistes sur lesquelles elle sera en forme : "Je m’attends à ce qu’Austin soit encore un peu difficile pour nous, car beaucoup de virages impliquent des freinages serrés."

"Nos circuits favorables restent le Brésil, le Qatar, Abu Dhabi. Peut-être qu’en début de saison, quand on avait un peu plus d’avance, on pouvait mieux s’en sortir sur certains circuits. Mais désormais, le peloton est encore plus compétitif."

Stella conclut en saluant la capacité de Red Bull à avoir résolu deux problèmes en même temps, celui de la traînée aérodynamique sur les circuits rapides, et celui des difficultés de Singapour. Pour lui, ce n’est pas une surprise, et il reconnaît le niveau de l’écurie et de Max Verstappen.

"Ils étaient compétitifs à Monza, très compétitifs, puis à Bakou aussi. On se disait ’voyons si c’est lié à l’utilisation de faibles niveaux d’appui, avec des petits ailerons arrière, et si ça peut être reproduit sur des circuits avec gros appui et grands ailerons’."

"Et ensuite ici, à Singapour, où ils avaient parfois du mal dans le passé. Les faits montrent qu’ils ont réglé à la fois leurs problèmes de traînée et ceux spécifiques à Singapour. Mais ce n’est pas une surprise."

"C’est Red Bull, ils sont vraiment talentueux, et Max... c’est Max Verstappen, je crois qu’il n’est pas nécessaire d’en dire plus. Donc ce n’est pas une surprise de les voir dans le jeu. C’est serré, et c’est intéressant."

"Évidemment, on aimerait rendre la F1 “ennuyeuse”, et on l’a parfois fait sur certains Grands Prix. Mais normalement, la F1 est compétitive, serrée. Il faut accepter le combat, et c’est exactement ce qu’on fait."