Marko réagit enfin... et de manière particulière au limogeage de Horner

Le Dr Helmut Marko a publié un communiqué suite au limogeage de Christian Horner de son poste de PDG et directeur d’équipe de Red Bull Racing.

Horner a été démis de ses fonctions mercredi, après 20 ans à la tête de Red Bull Racing, et a été immédiatement remplacé par Laurent Mekies, le directeur d’équipe de Racing Bulls.

Max Verstappen et Oliver Mintzlaff, PDG des projets d’entreprise de Red Bull GmbH, ont publié dès hier des déclarations suite au limogeage de Horner. Cependant, Marko n’en a pas fait autant, malgré une étroite collaboration avec Horner tout au long de son parcours au sein de l’équipe.

Les tensions entre les deux hommes étaient parfois vives, mais l’Autrichien est sorti du silence, plus de 24 heures après le limogeage surprise de Horner. Un communiqué très laconique et sans émotion quand on sait à quel point les deux hommes ont dû collaborer très longuement !

"Christian et moi travaillons ensemble avec beaucoup de succès depuis plus de 20 ans, tant en Formule 1 qu’en Formule 3000."

"Je tiens à remercier sincèrement Christian pour cela. Durant cette période, nous avons pu célébrer un nombre incroyable de réalisations exceptionnelles."

"Nous avons contribué à la formation de deux Champions du Monde des Pilotes et de plusieurs vainqueurs de Grands Prix. Cela a toujours été – et reste – la philosophie de Red Bull."

"Concernant la situation sportive actuelle : il reste encore 12 courses à disputer, et nous continuerons à nous battre pour le Championnat des Pilotes aussi longtemps que cela sera mathématiquement possible."

Verstappen compte 69 points de retard sur le leader du championnat, Oscar Piastri, à mi-saison, soit presque l’équivalent de trois victoires (75 points).