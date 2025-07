Malgré le départ de Horner, Red Bull ne peut rien changer pour 2026

Guenther Steiner insiste sur le fait que les performances de Red Bull ne seront pas immédiatement impactées par le limogeage brutal de Christian Horner de la tête de l’équipe autrichienne.

Horner a été démis de ses fonctions de directeur d’équipe et de PDG de Red Bull Racing avec effet immédiat après le Grand Prix de Grande-Bretagne, et Laurent Mekies l’a remplacé.

Horner dirigeait Red Bull Racing depuis son arrivée en F1 en 2005, menant l’équipe à huit titres pilotes et six championnats constructeurs. Cependant, son mandat n’a pas été exempt de controverses, notamment un scandale de harcèlement en 2024 qui a déclenché une enquête indépendante.

L’ancien directeur de l’équipe Haas F1, qui a participé au début de l’équipe Red Bull en F1, a admis qu’il était difficile de commenter tant que les raisons du départ de Horner n’ont pas été dévoilées publiquement, mais a suggéré que cela pourrait être dû à la détérioration des relations entre le Britannique et d’autres membres de l’entreprise Red Bull.

"Je ne sais pas pourquoi il a été licencié, il est donc difficile de déterminer les raisons exactes. Je dirais que Christian a remporté de nombreux championnats, mais si quelque chose ne fonctionnait pas en interne, s’il y avait trop de frictions, il faut bien, à un moment donné, apporter des changements."

"Car s’il y a des frictions, cela demande de l’énergie et les gens ne se concentrent pas sur les points importants pour améliorer l’équipe et la voiture, mais sur la façon de se positionner au sein de l’équipe."

"Il n’y a rien de plus difficile qu’une grande entreprise. Les grandes entreprises ont généralement du mal à gérer les luttes de pouvoir. Si tout est clair et net, les entreprises réussissent. Mais je ne sais pas ce qui s’est passé en interne. Pour moi, c’était un peu surprenant comme je l’ai dit quand on a tous appris la nouvelle."

Le départ de Horner intervient six mois seulement avant que la nouvelle génération de F1 ne prenne la piste pour la première fois lors des essais de pré-saison. Le règlement 2026 est particulièrement exigeant pour Red Bull, l’écurie ayant choisi de développer son programme moteur interne en partenariat avec Ford suite au départ de son partenaire actuel Honda.

Cependant, Steiner estime que les changements de direction chez Red Bull n’auront aucune conséquence sur les performances de l’équipe au début de la saison 2026, compte tenu des longs cycles de développement en F1.

"À court terme, l’arrivée de nouveaux talents ou le départ d’anciens collaborateurs n’ont pas d’impact majeur."

"Ce sont des voitures de course, ce n’est pas une équipe de football où l’on recrute un nouveau joueur et où, le match suivant, on capitalise directement sur la nouvelle star ou le nouveau talent."

"Si vous avez une bonne équipe de F1, il faut des années pour qu’elle perde de sa superbe. Mais si elle est mauvaise, il faut des années pour qu’elle redevienne performante. On ne peut pas les juger à court terme."

"Avec le départ de Christian, la prochaine saison de courses ne changera rien. Le décor est déjà planté pour l’année prochaine. Les voitures sont en développement. Red Bull conçoit son propre moteur, son propre groupe motopropulseur et tout le reste. Tout est déjà en place."

"Si quelqu’un arrive et modifie des choses, il n’aura pas le temps de faire quoi que ce soit, car les délais sont très longs."

"Avec le départ de Christian, vous ne verrez pas de pic, ni de hausse ni de baisse. La question sera plutôt de savoir ce qui va suivre, comment ils s’y prennent, comment ils se restructurent et quels ont été leurs problèmes réels avec Christian, car nous ne le savons pas. Pas encore..."

"L’équipe a quand même gagné des courses cette année, donc ce n’est pas si mal. Évidemment, ils ne sont pas au niveau qu’ils souhaitent. Mais j’attribue cela au fait qu’ils ne parviennent pas à trouver un deuxième pilote capable de rivaliser avec Max Verstappen, car sans lui, Red Bull serait dernière du championnat."