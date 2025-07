Barcelone va intensifier ses négociations pour conserver sa place en F1

Barcelone a franchi une étape clé pour garder son inscription au calendrier de la Formule 1 après 2026, Madrid se préparant à prendre le titre de Grand Prix d’Espagne à partir de l’année prochaine.

Le gouvernement catalan a confirmé mardi avoir officiellement autorisé les exploitants du Circuit de Barcelone en Catalogne à intensifier les négociations avec la Formula One Management. Le ministre de l’Économie, Miquel Samper, et le directeur du circuit, Josep Lluis Santamaria, dirigeront les négociations.

Le PDG de la F1, Stefano Domenicali, a affirmé à plusieurs reprises que deux courses en Espagne étaient possibles, et Barcelone milite pour un accord à long terme sous le nom « GP de Barcelone-Catalogne » à partir de 2026.

Madrid étant assurée d’accueillir le GP d’Espagne de 2026 à 2035, la manche de Montmeló se tiendrait en juin, les deux épreuves devant coexister sur un calendrier record de 24 courses.

"Nous travaillons depuis un certain temps pour que la Formule 1 continue d’être organisée en Catalogne," a déclaré le président catalan Salvador Illa, qui a visité le paddock lors du Grand Prix d’Espagne cette année.

"C’est un événement qui nous permet de mettre en valeur le meilleur de la Catalogne et qui apporte prospérité et richesse à notre patrie."

La position de Barcelone est renforcée par les récentes rénovations du circuit, d’un montant total de plus de 50 millions d’euros, et par la nomination de Fernando Alonso comme ambassadeur officiel. Le gouvernement et l’exploitant du circuit, Fira Circuit, qui a repris la gestion quotidienne en 2024, souhaitent une prolongation de 10 ans avec la FOM.

Samper a déclaré que tous les scénarios restaient envisageables, y compris une éventuelle rotation avec d’autres circuits en F1, mais que l’issue privilégiée était un renouvellement pour une présence annuelle permanente.

"Il n’y a pas d’urgence. Il est préférable de travailler discrètement, avec la plus grande discrétion, pour parvenir au meilleur accord possible."