LIVE F1 - GP du Mexique : les essais libres 3 en direct à Mexico

La deuxième journée du Grand Prix du Mexique commence dans une ambiance particulière, puisque les 22 pilotes qui vont s’aligner pour les EL3 et les qualifications sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez ne sont pas les mêmes qu’hier. En effet, si 21 des baquets sont toujours occupés par les mêmes pilotes, Haas F1 a annoncé il y a quelques dizaines de minutes que Ryo Hirakawa (photo en bas) remplacerait Esteban Ocon pour la suite du week-end.

Une annonce de la mise à pied du Français qui est évidemment un séisme en plein milieu de week-end, et qui semble être une décision disciplinaire. L’équipe a confirmé que le pilote n’est pas malade, et après les tensions nées hier en EL2 quand le team a demandé à Ocon de changer son plan de roulage et de ne pas avoir d’informations sur les pneus tendres comme prévu.

A noter que deux équipes ont enfreint le couvre-feu, Ferrari et Aston Martin, qui ont dû travailler sur les voitures de Lewis Hamilton et Lance Stroll, victimes de problèmes hier. Les deux teams ne seront pas pénalisés pour cela.

18h00 : Il est difficile d’imaginer qu’Ocon sera de retour au volant de sa VF-26 au Brésil dans une semaine, alors qu’un point de rupture semble être atteint entre lui et l’équipe. Pour lui, l’avenir peut s’écrire chez Cadillac F1, mais la concurrence semble être rude pour ce baquet.

18h04 : Colton Herta pourrait être candidat à ce baquet, mais le pilote américain n’a pas encore sa Superlicence. La FIA a confirmé qu’après ses EL1 au Mexique, il possède 39 points sur les 40 nécessaires pour obtenir le passeport vers la Formule 1. Il sera présent au Brésil pour essayer de l’obtenir avec une nouvelle heure de test qui devrait lui conférer le dernier point nécessaire.

18h08 : Frederik Vesti, le réserviste de Mercedes, s’est apparemment invité dans la liste des candidats potentiels pour ce second baquet aux côtés de Sergio Pérez. Il l’a sous-entendu hier en conférence de presse de fin de journée.

18h13 : George Russell, qui a passé plusieurs années à travailler avec le Danois, a d’ailleurs apporté son soutien à sa candidature, estimant que Vesti mérite d’atteindre la Formule 1 et d’y être titularisé. Difficile de lui donner tort après avoir vu le principal intéressé terminer troisième des Essais Libres 1.

18h19 : Du côté de Haas, Ayao Komatsu, le patron de l’équipe, semble toujours un peu tendu. Après le conflit probable avec Ocon et des réponses sèches aux journalistes lui ayant demandé si Oliver Bearman a des prétentions salariales élevées, il a démenti avoir perdu le contrôle du team, assurant que celui-ci était toujours indépendant face à Toyota et Ferrari.

18h24 : Il y a désormais quatre pilotes pénalisés sur la grille. Valtteri Bottas s’élancera du fond de grille pour des changements de pièces de moteur, Gabriel Bortoleto écopera de cinq positions de pénalité pour la même raison, tandis que Max Verstappen et Liam Lawson reculeront tous deux d’une place, la faute à un incident stupide qui s’est produit en EL2.

18h27 : Isack Hadjar a reçu un avertissement pour avoir bousculé un invité du paddock qui s’est montré agressif en voulant prendre une photo. La FIA n’a pas voulu le pénaliser compte tenu des circonstances atténuantes.

18h30 : C’est parti pour les EL3 !

18h32 : Hirakawa est sorti immédiatement faire un tour de reconnaissance et il rentre au stand.

18h34 : Bortoleto a de nouveau un problème moteur ! Après les problèmes de Freddie Slater dans sa voiture en EL1, puis les siens en EL2, il est de nouveau au garage avec un moteur en carafe, qui fume énormément. Quelle poisse !

18h36 : Nico Hülkenberg signe le meilleur temps en 1’20"572, et Hirakawa se place pour l’instant a près de deux secondes.

18h37 : Pierre Gasly améliorait mais il a fait une erreur. Il se place deuxième.

18h40 : Hülkenberg fait mieux en 1’19"874 avec ses pneus tendres.

18h41 : Gasly revient à 0"029 en gommes mediums mais un de ses chronos a été annulé. Celui-là semble tenir.

18h43 : Fernando Alonso a fait un tête-à-queue et dit qu’il y a un souci avec son moteur.

18h45 : Komatsu a été interrogé par F1 TV en direct et a donné une leçon de langue de bois au sujet d’Ocon : "Je ne peux pas vous en dire beaucoup, je peux juste vous dire qu’il n’est pas malade. Honnêtement je suis désolé mais je ne peux pas donner de détails." Interrogé sur le week-end prochain, il a juste botté en touche, comme Haas devrait le faire tout le week-end : "Honnêtement on n’en est pas encore là, on a un week-end devant nous et on veut juste se préparer pour la qualification." Au moins, on est désormais sûrs qu’il s’agit d’une question légale et que les avocats ont interdit aux deux parties de s’exprimer.

18h48 : Gasly a pris la main mais a été battu immédiatement par Kimi Antonelli en 1’18"754, avec des pneus mediums. Arvid Lindblad se place troisième.

18h49 : Liam Lawson se place quatrième, et George Russell prend la deuxième position.

18h50 : Oscar Piastri prend le troisième temps alors que Lando Norris s’est raté.

18h52 : Charles Leclerc s’empare du meilleur temps en 1’18"720, et Lewis Hamilton se place quatrième, mais son tour est annulé. Norris se place troisième.

18h54 : Hamilton prend la tête de la séance en 1’18"268, et Piastri se place deuxième.

18h57 : Leclerc fait mieux que son équipier à nouveau en 1’18"185.

18h59 : Antonelli améliore et prend le troisième chrono. Les leaders roulent pour l’instant en mediums, attendant certainement la fin de séance pour un tour rapide en tendres.

19h00 : Verstappen et Hadjar progressent et se placent sixième et huitième.

19h01 : Hadjar dit qu’il n’a jamais eu une voiture aussi mauvaise cette année, et il s’énerve encore à la radio.

19h02 : Hirakawa améliore et prend le 14e chrono, sept dixièmes devant Bearman qui a fait une erreur dans son tour rapide.

19h05 : Hadjar améliore et se place quatrième, malgré son mauvais feeling dans la voiture.

19h07 : Cadillac confirme que le moteur de Sergio Pérez doit être changé après un problème rencontré en début de séance. Le Mexicain ne vap as vraiment rouler devant son public en ce début de journée.

19h09 : Bearman s’est raté et est revenu en piste devant l’Alpine de Franco Colapinto de manière un peu cavalière.

19h10 : Lance Stroll est de nouveau victime d’un problème mécanique sur sa voiture, comme ça a été le cas hier. A l’instar de Bortoleto, le pilote Aston Martin n’est pas épargné.

19h11 : Verstappen signe un nouveau chrono mais ne fait pas mieux que septième, trois places derrière Hadjar.

19h14 : Russell signe le meilleur tour en 1’18"107 en pneus tendres !

19h15 : Russell a fait deux tours de préparation mais pense qu’un seul était suffisant. Au passage, lui et Antonelli testent les jeux d’aspiration en vue des qualifs.

19h17 : Norris signe le meilleur tour en 1’17"873, et Piastri se place deuxième à près de deux dixièmes.

19h18 : Antonelli fait mieux en 1’17"601, c’est une demi-seconde de mieux que Russell ! Leclerc améliorait mais il fait une erreur sur un vibreur et abandonne son tour.

19h19 : Verstappen s’intercale troisième entre les McLaren.

19h23 : Les pilotes Racing Bulls en terminent avec un tour en pneus tendres. Lawson se place dixième, et Lindblad fait un peu moins bien en 12e position.

19h24 : Russell améliorait mais reste cinquième, et Antonelli échoue à 0"020 de son meilleur tour. Piastri remonte en troisième position entre Norris et Verstappen.

19h26 : Verstappen dit que ses freins "ne fonctionnent pas" et qu’ils sont "horribles" après être resté cinquième.

19h27 : Leclerc est remonté au deuxième rang à 0"151 d’Antonelli.

19h28 : Norris signe le meilleur temps en 1’19"600, soit un millième de mieux qu’Antonelli ! Lawson prend la huitième place juste devant Lindblad, qui avait amélioré.