LIVE F1 - GP de Bahreïn : les essais libres 3 en direct à Sepang

Après une première journée très compliquée à Sepang, les pilotes et équipes vont avoir une dernière heure d’essais libres pour réussir à mieux comprendre un circuit qui leur a réservé un accueil particulièrement délicat pour le Grand Prix de Bahreïn, délocalisé ce week-end en Malaisie. Entre une piste abrasive, en mauvais état et poussiéreuse, ainsi qu’une surchauffe des pneus, les défis ont été nombreux ce vendredi.

La pluie a en plus été absente de la première journée, malgré un risque de pluie de 90 % au début des EL2. Les nombreuses averses ont finalement évité Sepang, et c’est une piste entre 52 et 61 degrés qu’ont affronté les 22 acteurs principaux de la Formule 1.

06h00 : Pirelli a même reconnu après la journée que les conditions étaient uniques, et le mélange de défis qui se pose risque de fortement compliquer le week-end et les stratégies. La pluie, à l’inverse, pourrait redistribuer les cartes.

6h04 : La dégradation a en tout cas apporté son lot de difficultés, comme l’a appris Ferrari au fil de la journée. La Scuderia est une des nombreuses équipes à avoir dû revoir ses plans en matière de stratégie.

6h09 : Mercedes a amené des évolutions, et en plus d’une grosse dégradation, l’équipe a aussi dû faire face à la découverte de nouvelles pièces, sur un tracé sur lequel il n’était pas simple de comprendre les changements apportés par le package.

6h13 : C’était encore pire pour Williams, qui a découvert ses pièces apportées à Bakou sur un tracé très différent. Et alors que la FW48 évoluée avait fait illusion en Azerbaïdjan, le circuit de Sepang a révélé de nombreuses lacunes sur ce package.

6h17 : Ce n’est toutefois pas étonnant en lisant les propos de James Vowles, le patron de l’équipe, qui a révélé que l’aérodynamique, crucial à Sepang, avait été mis de côté pour optimiser des problèmes plus importants.

6h20 : Haas F1 a également retrouvé ses vieux démons en Malaisie, avec un problème de constance entre les pièces utilisées sur les deux VF-26. Une lacune qui a été soulevée de nombreuses fois cette année, en particulier par Esteban Ocon.

6h22 : En dehors de l’aspect purement sportif, une des rumeurs les plus folles de ce vendredi a été celle lancée par Sky Germany, qui a révélé que la F1 pourrait tenter de maintenir le Qatar et Abu Dhabi pour terminer la saison, malgré la guerre impliquant les USA dans la région.

6h25 : Audi a utilisé son troisième couvre-feu sur les quatre autorisés, ce vendredi soir, pour travailler sur sa monoplace.

6h27 : La pluie n’est pas encore présente à Sepang en ce début de deuxième journée, mais elle est toujours annoncée de manière plus sûre pour les qualifications. La F1 sera-t-elle à nouveau épargnée, ou aura-t-on enfin, pour la première fois de la saison, une séance sous la pluie ?

6h29 : La piste affiche une température de 56 degrés, ce qui est 4 degrés de plus qu’hier à la même heure. Si la pluie ne tombe pas ce samedi, il faudra s’attendre à des conditions très difficiles en piste.

6h30 : C’est parti pour les EL3 !

6h31 : Trois pilotes ont pris la piste pour l’instant, dont Sergio Pérez, sorti en premier en piste.

6h34 : Franco Colapinto et Pérez sont les seuls à rester en piste pour l’instant. La pluie n’est pas prévue de la séance, et les pilotes ne se pressent pas, comme souvent en EL3.

6h37 : Pierre Gasly est en piste, tout comme les Racing Bulls.

6h39 : Colapinto a signé le meilleur temps en 1’39"417.

6h41 : Gasly fait mieux que son équipier, lui aussi avec les pneus tendres, en 1’38"241 !

6h42 : A noter que le cône à l’entrée des stands a été reculé d’une dizaine de mètres, alors que les pilotes hier n’avaient pas le droit de le contourner, et que rater le virage les condamnait à passer derrière. Il a désormais été mis un peu plus loin dans l’entrée des stands, à un endroit où tout pilote qui passe à sa droite sera désormais obligé de rentrer.

6h44 : Charles Leclerc est en piste avec des pneus durs, qui pourraient pourtant être très piégeux, mais qui doivent bien être testés. Les Audi ont aussi pris la piste.

6h45 : Gabriel Bortoleto et Nico Hülkenberg s’intercalent entre les Alpine.

6h46 : Leclerc prend la tête en 1’37"772.

6h48 : Seuls les pilotes Mercede et Red Bull, ainsi que Fernando Alonso et Lewis Hamilton n’ont pas pris la piste.

6h49 : Lando Norris signe le meilleur chrono en 1’37"161 avec des pneus mediums. Esteban Ocon se place quatrième juste derrière Gasly, et Oliver Bearman se positionne juste derrière son équipier.

6h50 : Oscar Piastri prend la deuxième place provisoire en pneus mediums également.

6h53 : Les pilotes Mercedes vont prendre la piste dans 5 minutes environ : "Nous attendons que les niveaux de grip progressent" explique Bradley Lord, le directeur adjoint du team, qui espère que l’équipe aura progressé après qu’un de ses pilotes de développement, James Baldwin, a passé une partie de la nuit dans le simulateur de Brackley.

6h55 : Alonso termine son premier tour rapide en pneus tendres, et il se place cinquième entre Gasly et Ocon !

6h56 : Il y a un drapeau rouge en piste ! Des débris sont présents en piste, il s’agit d’un morceau de silicone qui s’est détaché de la voiture de Bearman, et qui sert normalement à améliorer les performances des freins.

6h59 : La direction de course a noté que Piastri a franchi la ligne discontinue à l’entrée des stands.

7h00 : Les pilotes reprennent la piste, alors que l’on franchit la mi-séance !

7h01 : Les pilotes Mercedes sont en piste, tous les deux en pneus tendres.

7h02 : Il n’y aura pas d’enquête au sujet de Piastri.

7h03 : Kimi Antonelli signe son premier chrono et s’empare de la tête en 1’36"924, et George Russell se place deuxième à 0"129.

7h04 : Max Verstappen signe aussi son premier temps en mediums et s’intercale entre les McLaren, tandis qu’Isack Hadjar est juste derrière Piastri. Hamilton était en tendres mais semble avoir été gêné.

7h06 : Hamilton se plaint encore de son rétroviseur droit, alors que c’est une Racing Bulls qui l’a gêné.

7h10 : Hamilton refait un tour, mais avec des pneus ayant déjà fait un chrono jusqu’au dernier secteur, il est plus lent sur les deux premiers secteurs. Il ne fait pas mieux que neuvième à 1"2.

7h11 : Carlos Sainz s’est écarté de la trajectoire alors que Liam Lawson était derrière lui, puis l’a serré vers l’herbe au freinage. L’homme aux 12 convocations et sanctions sur les cinq derniers week-ends continue de faire des siennes en piste...

7h13 : Les commissaires ont noté l’incident avec Sainz.

7h16 : Il n’y aura aucune enquête au sujet de l’Espagnol.

7h17 : Norris fait un tour en pneus tendres, mais il échoue à une seconde de son tour en mediums.

7h18 : Il n’y a que quatre pilotes en piste pour l’instant, et Piastri est le seul sur un tour rapide en tendres.

7h19 : Piastri est revenu à 4 dixièmes en tendres, mais il reste cinquième.