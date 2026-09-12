LIVE F1 - GP d’Espagne : les qualifications en direct à Madrid

C’est le moment du verdict chronométré au Grand Prix d’Espagne, après trois séances d’essais libres. Les pilotes vont maintenant dessiner la grille de départ pour la course demain, au terme d’une heure de qualification séparée en trois parties (Q1, Q2 et Q3). Au terme des deux premières, six pilotes seront éliminés, pour que les dix meilleurs du jour se disputent les cinq premières lignes de la grille dans la Q3.

Les Mercedes ont dominé la première journée d’essais, d’abord George Russell puis Andrea Kimi Antonelli, et la séance était serrée en EL3. On y a vu de très bons tours des Mercedes à nouveau avec un meilleur temps d’Antonelli, mais aussi des Ferrari et des McLaren.

La lutte pour la pole position pourrait donc opposer trois équipes, et il ne faut pas oublier Max Verstappen évidemment, qui est toujours très rapide sur un tour mais a été en difficulté en essais avec la gestion des pneus, qui sera cruciale sur le Madring.

Outre l’énergie imposée aux pneus, la température de piste sera très élevée, et Russell disait hier soir que la course pourrait même imposer jusqu’à six arrêts au stand aux pilotes. Même s’il exagère, il est possible que la bonne stratégie se joue entre deux et trois arrêts.

15h30 : La FIA a confirmé que les deux Grands Prix en Espagne pourraient cohabiter, puisque le GP d’Espagne se déroulera chaque année à Madrid, tandis que celui de Barcelone aura lieu un an sur deux. Mohammed Ben Sulayem l’a confirmé lorsqu’il a dit que la limite du nombre de courses annuelles était presque atteinte.

15h36 : Un GP à Madrid qui se déroule sur le Madring, un tracé qui est particulièrement délicat à gérer en piste en termes de trafic. Et un pilote qui a particulièrement été pointé par ses rivaux comme gênant n’est autre que Lewis Hamilton, impliqué dans plusieurs incidents hier.

15h41 : Max Verstappen a de nouveau critiqué l’ADUO, le mécanisme d’équilibrage des moteurs de la FIA, qui a validé deux fois le V6 de Red Bull Powertrains comme étant le meilleur sur la grille. Selon lui, les calculs de la fédération sont erronés.

15h44 : Le Néerlandais avait toutefois le sourire au moment d’évoquer sa pige en endurance effectuée en mai à l’occasion des 24 Heures du Nürburgring, et il a reconnu que retourner sur la Nordschleife et aller aux 24 Heures du Mans est toujours prévu pour lui.

15h48 : Lance Stroll écopera d’une pénalité sur la grille pour avoir dépassé plusieurs quotas de pièces moteur, ce qui le renverra en fond de grille au départ. Compte tenu de ses résultats depuis hier, la perte de positions sera limitée.

15h51 : Lewis Hamilton n’a pas été pénalisé pour avoir roulé avec sa voiture endommagée et l’aileron avant sous les roues arrière, car Ferrari était en contact avec la direction de course, et il s’est arrêté au moment où le directeur de course lui en a intimé l’ordre. C’est pour ça qu’aucune sanction n’a été décidée, même si les diffusions sporadiques des messages radio par la réalisation des essais ne nous avait pas permis de le comprendre.

15h54 : Colton Herta n’a pas participé à la course de F2, le pilote américain se sentant diminué physiquement. Sa saison difficile va de mal en pis avec deux sorties de piste à Monza la semaine dernièreet encore un accident hier en qualifications. Il se dit qu’il pourrait retourner en IndyCar dès la saison prochaine, et aurait même été approché par Chip Ganassi pour rouler à la place de Scott Dixon, qui rejoindra lui Arrow McLaren.

15h57 : Dans les coulisses, McLaren s’agite, non pas pour ses pilotes, mais pour Gianpiero Lambiase, l’ingénieur de Max Verstappen chez Red Bull, qui rejoindra Woking en tant que directeur de la compétition. L’équipe cherche actuellement à avancer la date de son arrivée, prévue au plus tard début 2028.

16h00 : C’est parti pour la qualification !

Q1 - 18 minutes

16h01 : Comme attendu, Oliver Bearman ne participera pas à la qualification après son crash de la fin des EL3, sa voiture étant trop endommagée.

16h04 : Antonelli signe la première référence de cette séance en 1’33"566, et Russell ne fait que 1’34"3.

16h05 : Verstappen se place deuxième en pneus mediums, à deux dixièmes d’Antonelli. Charles Leclerc en termine avec le troisième temps à près d’une demi-seconde, et Hamilton se place juste derrière lui, le duo de la Scuderia étant en mediums.

16h06 : Gabriel Bortoleto signe un très bon troisième temps, devant les Ferrari, alors que Nico Hülkenberg se place derrière Russell, et devant la Racing Bulls de Yuki Tsunoda.

16h07 : Fernando Alonso signe un chrono à 2 secondes de la référence, devant Carlos Sainz et les Cadillac.

16h08 : Lando Norris en termine avec le troisième chrono à moins de trois dixièmes. Liam Lawson boucle son premier tour rapide et signe le meilleur temps en 1’33"316 ! Oscar Piastri ne signe que le huitième temps.

16h09 : Arvid Lindblad enchaîne un deuxime tour de préparation.

16h10 : Antonelli était en train d’améliorer mais s’est raté dans un virage.

16h11 : Verstappen améliore mais échoue à 0"065 de Lawson, qui était en tendres contrairement au Néerlandais. Tsunoda n’améliore pas, et Lindblad n’est que 15e. Leclerc améliore à la troisième place en mediums, et Hamilton fait encore mieux, se plaçant juste devant son équipier.

16h12 : Hülkenberg améliorait mais il rentre au stand après une erreur, alors que Lance Stroll n’a toujours pas de chrono, alors qu’il partira dernier après une pénalité. Aston Martin semble éviter tout risque de perdre des pièces.

16h13 : Russell améliore avec le sixième temps à 0"278 de Lawson, malgré un léger contact avec le mur.

16h14 : Piastri prend le septième temps, et Norris accélère avec le troisième chrono.

16h17 : Antonelli prend le meilleur temps en 1’33"267. Sainz prend le 14e temps et Alonso le 15e, mettant une Racing Bulls dans la zone éliminatoire.

16h18 : Albon prend le 14e temps, Lindblad le dixième, et Tsunoda le dixième à son tour, renvoyant les deux pilotes espagnoles dans la zone d’élimination à domicile.

16h19 : Et Pérez améliore pour se placer nettement devant Bottas.

Les éliminés sont Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, puis Bearman et Stroll qui n’ont pas roulé.